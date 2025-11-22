New Labour Laws: 5 साल नहीं अब 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेज्युटी का फायदा, क्या है ये, किसे मिलता है फायदा, खाते में कितनी आती है रकम

नए श्रम कानूनों के तहत, अब एक साल काम करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का फायदा दिया जाएगा. बता दें, पहले ग्रेच्युटी के लिए किसी कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक नौकरी करना जरूरी होता था.
What is Gratuity : देश में 21 नवंबर को 4 नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) के लागू हो जाने के बाद ग्रेच्युटी के नए नियमों की खूब चर्चा हो रही है. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है.
क्या-क्या हुआ बदलाव?
सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे. पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ESIC और बीमा के हकदार होंगे. न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी. मजदूरी का समय पर भुगतान सभी संस्थानों में जरूरी होगा. महिलाओं को सभी सेक्टरों में और रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी. ESIC कवरेज अब पूरे देश में है. कंप्लायंस बोझ कम करने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न लागू किया गया.
1 साल नौकरी पर भी ग्रेच्युटी
नए कोड्स के तहत, अब एक साल काम करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का फायदा दिया जाएगा. बता दें, पहले ग्रेच्युटी के लिए किसी कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक नौकरी करना जरूरी होता था. अब कोई कर्मचारी, जिसने किसी कंपनी में एक साल निरंतर सेवा दी है तो वो भी ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होगा.
क्या होती है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी का मतलब है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत और लंबी सेवा के बदले आर्थिक लाभ देती है. पहले ये पैसा 5 साल बाद मिलता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक साल में मिल जाएगा.
कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. बता दें ,ये आपकी मंथली बेसिक सैलरी और नौकरी के साल पर निर्भर करता है. इसका फॉर्मूला इस प्रकार है
टोटल ग्रेच्युटी = (अंतिम बेसिक मंथली सैलरी ) x (15/26) x (वर्ष)
15 = हर साल के लिए 15 दिन की तनख्वाह
26 = महीने के औसत कार्य दिवस
मान लीजिये अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये रही होगी, इसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. तो ऐसे में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगेगा.
50,000 x (15/26) x 5 = 1,44,230 रुपये.