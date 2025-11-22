Advertisement
trendingNow13014314
Hindi Newsबिजनेस

New Labour Codes: क्या आपकी सैलरी घटने वाली है? नए बदलावों से नौकरीपेशा लोगों पर क्या होगा असर

 नया वेज कोड लागू होने के बाद अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल कॉस्ट टू कंपनी (जिसे CTC कहा जाता है)  की कम से कम 50% होनी जरूरी होगी. नए लेबर लॉ में ये भी अनिवार्य किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Labour Codes: क्या आपकी सैलरी घटने वाली है? नए बदलावों से नौकरीपेशा लोगों पर क्या होगा असर

New Labour Codes: नए श्रम कानून (Labour laws) 21 नवंबर से लागू हो गए हैं. देश भर में लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है.  बता दें , सरकार ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों में सुधार किया है. 

नया वेज कोड लागू 

बता दें,  नया वेज कोड लागू होने के बाद अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल कॉस्ट टू कंपनी (जिसे CTC कहा जाता है)  की कम से कम 50% होनी जरूरी होगी. नए लेबर लॉ में ये भी अनिवार्य किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगा बदलाव?

नया वेज कोड लागू होने के बाद प्रॉविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. अब तक कई कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थीं और बाकी पैसा अलग-अलग अलाउंस के रूप में देती थीं जिससे PF और ग्रेच्युटी पर कम खर्च करना पड़े. अब कर्मचारी का PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ेगा यानी रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मिलेगा. हालाँकि, CTC में से PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ने की वजह से टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी.

45 दिन में नोटिफाई किए जाएंगे नियम 

कोड ऑन वेजेस के नियम अगले 45 दिन में नोटिफाई किए जाएंगे. उसके बाद सभी कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को नए नियमों के मुताबिक बदलना पड़ेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

New Labour Codes

Trending news

सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ