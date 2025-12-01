New Labour Law 2025: आप क‍िसी कंपनी की नौकरी से र‍िजाइन कर द‍िया या फ‍िर आपको वहां से न‍िकाल द‍िया गया, तो यह खबर आपके काम की है. आमतौर पर नौकरी से र‍िजाइन करने के बाद अध‍िकतर फुल एंड फाइनल सेटरमेंट (FnF) करने के ल‍िए एक से डेढ़ महीने का समय लगाती हैं. इस दौरान र‍िजाइन करने वाले कर्मचारी भी काफी परेशान रहते हैं. लेकि‍न अब नए लेबर लॉ के तहत आपका पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (FnF) केवल दो वर्क‍िंग डे में हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा.

एफएनएफ के ल‍िए करना होगा 48 घंटे का इंतजार

पहले एफएनएफ (FnF) में महीनों लग जाते थे. अब इसके ल‍िए केवल 48 घंटे का इंतजार करना होगा. ये बदलाव करोड़ों कर्मचारियों के लिए गेम-चेंजर साब‍ित होगा. आइए जानते हैं इससे आपको क्‍या फायदा होगा? न्‍यू वेज कोड (Code on Wages, 2019) के सेक्‍शन 17(2) के तहत अब हर कंपनी को आखिरी वर्क‍िंग डे के बाद केवल दो वर्क‍िंग डे में 'फाइनल वेजेस' देना जरूरी है. इसमें आपकी बाकी सैलरी, बोनस, ओवरटाइम, बची हुई लीव का पैसा सब शामिल है. अब इसके ल‍िये क‍िसी तरह का बहाना नहीं चलेगा, दो द‍िन से ज्‍यादा लगने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

हर कर्मचारी पर लागू, चाहे सैलरी कितनी भी हो!

पहले यह नियम केवल कम सैलरी वालों पर लागू था, अब अमीर-गरीब का फर्क खत्म हो गया है. वर्कर हो या सीईओ लेवल का कर्मचारी सबके लिए एक ही नियम रहेगा. एक्सपर्ट अर्जुन पलेरी (BTG Advaya) कहते हैं 'ये बदलाव इस्तीफा, बर्खास्तगी, छंटनी क‍िसी भी स्‍थ‍ित‍ि में हर हाल में लागू होगा. अब कोई कंपनी सैलरी की लिमिट का बहाना नहीं कर सकती.

पहले महीनों का समय लगता था

आजकल जॉब छोड़ने के बाद FnF के लिए एक से तीन महीने का इंतजार करना पड़ता था. लंबी सर्विस वाले कर्मचार‍ियों के लाखों रुपये अटक जाते थे. नई नौकरी ज्‍वाइन करने में परेशानी, किराया-ईएमआई सब लेट हो जाता था. अब इन नए न‍ियमों के बाद कर्मचारियों की ज‍िंदगी आसान हो जाएगी. नौकरी बदलते समय पैसा तुरंत मिलेगा और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसान हो जाएगी.

आपको बता दें दो दिन का नियम केवल 'वेजेस' पर है. ग्रेच्युटी, पीएफ (PF) जैसे कुछ ह‍िस्‍सों के ल‍िये पुरानी अलग-अलग टाइमलाइन अभी भी लागू है.

कंपनियों पर दबाव, कर्मचारियों को राहत!

इस बदलाव के बाद कंपनियों को अब अपना HR और अकाउंट‍िंग स‍िस्‍टम पहले से तेज करना पड़ेगा. पहले एफएनएफ के लि‍ए महीनेभर का समय होता था. लेक‍िन अब इसे महज 48 घंटे में फाइनल करना होगा. इसमें देरी होने पर पेनल्टी और कानूनी झंझट अलग से होगा. दूसरी तरफ कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलेगा. नई नौकरी ज्‍वाइन करने, घर बदलने या इमरजेंसी में बहुत काम आएगा. अब अगली बार आप भी नौकरी छोड़ते समय ब‍िल्‍कुल बेफिक्र रहे! महज दो दिन में आपका पूरा हक आपको म‍िल जाएगा.