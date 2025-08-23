नए कानून ने पलटी दी Dream 11 की बाजी! अब क्या होगा कंपनी का अगला कदम? क्या आगे आप खेल पाएंगे गेम
नए कानून ने पलटी दी Dream 11 की बाजी! अब क्या होगा कंपनी का अगला कदम? क्या आगे आप खेल पाएंगे गेम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025 अब कानून बन चुका है. इस कानून ने हर तरह के रियल मनी गेम्स यानी पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:57 AM IST
नए कानून ने पलटी दी Dream 11 की बाजी! अब क्या होगा कंपनी का अगला कदम? क्या आगे आप खेल पाएंगे गेम

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार की सख्ती ने बड़ा असर दिखाना शुरू कर दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025 अब कानून बन चुका है. इस कानून ने हर तरह के रियल मनी गेम्स यानी पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है. नतीजा ये हुआ कि भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम-11 को अपने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े हैं.

कभी करोड़ों का सपना दिखाने वाले ड्रीम-11 ने अब खिलाड़ियों को सिर्फ फ्री गेम्स की ओर मोड़ दिया है. कंपनी ने लिंक्डइन पर बयान जारी कर कहा कि भले ही वह प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह कानून का सम्मान करेगी और पूरी तरह से नए नियमों का पालन करेगी. कंपनी ने अपने बयान का अंत यह कहते हुए किया कि दूसरी पारी में मिलते हैं.

कानून का असर और कंपनी की स्ट्रेटेजी
नए कानून का मकसद ऑनलाइन बेटिंग और जुए को खत्म करना है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. इसी के तहत ड्रीम स्पर्ट्स ने ड्रीम-11, ड्रीम पिक्स और ड्रीम प्ले जैसे अपने सभी रियल मनी प्लेटफॉर्म्स से ‘पे टू प्ले’ कॉन्टेस्ट हटा दिए हैं.

ड्रीम पिक्स और ड्रीम प्ले क्या है?
* ड्रीम पिक्स: हाल ही में लॉन्च हुआ ऐप, जहां यूजर्स 4 खिलाड़ियों की टीम बनाकर खेलते थे, अब सिर्फ फ्री टू प्ले रहेगा.
* ड्रीम प्ले: लूडो जैसे कैज़ुअल गेम्स का यह ऐप भी अब सिर्फ फ्री वर्जन उपलब्ध करा रहा है.

यह भी पढ़ें- My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद

कंपनी का सफर और चुनौतियां
2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने ड्रीम स्पर्ट्स की नींव रखी थी. आज यह सिर्फ ड्रीम-11 तक सीमित नहीं है, बल्कि फैनकोड, ड्रीमसेटगो और ड्रीम गेम स्टूडियो जैसे कई ब्रांड्स का मालिक है. नवंबर 2021 में कंपनी ने 84 करोड़ डॉलर का फंड जुटाकर अपनी वैल्यूएशन 8 अरब डॉलर तक पहुंचाई थी. वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 66% बढ़कर 6,384 करोड़ रुपये पहुंच गया था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ड्रीम-11 का था.

आगे क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खिलाड़ी पहले की तरह ड्रीम-11 पर पैसा लगाकर गेम खेल पाएंगे? जवाब है- नहीं. नए कानून के बाद अब कोई भी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत में मान्य नहीं होगा. हालांकि, कंपनी संकेत दे रही है कि वह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग की दिशा में अपनी दूसरी पारी शुरू करेगी.

