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पेट्रोल-डीजल के बाद क्या 1 जून को फिर बढ़ेंगे LPG के दाम ? 'एक घर, एक कनेक्शन' से लेकर PNG पाइपलाइन नियमों बड़े बदलाव की तैयारी

LPG Rules From 1 June: 1 तारीख को तेल कंपनियों गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है. ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट की वजह से देश में बीते एक महीने में कई बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं. गैस की कीमत में बदलाव के साथ-साथ सिलेंडर से जुड़े नियमों में कई फेरबदल किए गए हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 31, 2026, 12:22 PM IST
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पेट्रोल-डीजल के बाद क्या 1 जून को फिर बढ़ेंगे LPG के दाम ? 'एक घर, एक कनेक्शन' से लेकर PNG पाइपलाइन नियमों बड़े बदलाव की तैयारी

Cylinder Rules from 1 June: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल दिए गए हैं. सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग, डिलीवरी सबसे नियम बदल दिए गए हैं.  1 जून को सिलेंडर से नियमों में सख्ती की तैयारी है. 'एक घर, एक कनेक्शन' से लेकर गैस पाइपलाइन से जुड़े नियमों में सख्ती की जाने की तैयारी है.  बीते एक महीने में पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर CNG की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि 1 जून को फिर से तेल कंपनियां सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती हैं.  बीते तीन महीनों की तरह क्या फिर से सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होंगे? क्या 14.2 किलो वाले रसोई सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे?  दाम बढ़ाने पर सस्पेंस तो कल सुबह ही पता चलेगा, लेकिन इन सबके बीच तेल कंपनियों कई नियमों को लेकर सख्ती दिखाने की तैयारी में है.   जिनके पास एक कंपनी या अलग-अलग कंपनियों के एक से अधिक गैस सिलेंडर हैं, जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन है, उनके लिए कई बदलाव की तैयारी की जा रही है .  

सिलेंडर से जुड़े नियम में 1 जून से बदलाव ? 

गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होगी या नहीं ये तो 1 जून की सुबह पता चल जाएगा, लेकिन सिलेंडर से जुड़े एक अहम नियम में तेल और गैस कंपनियां सख्ती के मूड में हैं. सार्वजनिक तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने संयुक्त सार्वजनिक नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो अपने अतिरिक्त गैस कनेक्शनों को सरेंडर कर दें.  1 जून से सिलेंडर से जुड़े नए नियम के तहत 'एक घर में एक कनेक्शन' का फॉर्मूला लागू हो सकता है. नए नियम के तहत अब एक पते पर केवल एक ही तरह का गैस कनेक्शन मान्य होंगे. यानी अगर आपके घर में PNG का कनेक्शन है, तो आपका LPG सिलेंडर का कनेक्शन रद्द हो जाएगा. आप चाहकर भी एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे.  

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'एक घर, एक कनेक्शन' का नियम  

 'एक घर, एक एलपीजी कनेक्शन' नियम, जो पहले से लागू है, अब उसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है. नए नियम के तहत अगर आपके पास अतिरिक्त कनेक्शन हैं, तो आपको उसे तुरंत सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर गैस की सप्लाई रोकी जा सकती है. वहीं अगर आपने पीएनजी गैस पाइपलाइन कनेक्शन लिया है, तो भी आपको एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.  दरअसल देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की डिमांड कमी नहीं आई है.  ऐसे परिवारों की संख्या लाखों में है, जिन्होंने बिना स्विच किए या सिलेंडर जमा किए ही पीएनजी का कनेक्शन ले लिया है. तेल कंपनियां उन लोगों के एलपीजी कनेक्शन को रद्द करने की तैयारी में है, जिन्होंने एलपीजी-पीएनजी दोनों कनेक्शन ले रखा है.  

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1 परिवार में सिर्फ एक सिलेंडर का कनेक्शन 

गैस सिलेंडर की ब्लैकमार्केटिंग रोकने, जमाखोरी को रोकने के लिए तेल कंपनियों ने 'एक परिवार, एक कनेक्शन' पर जोर दिया है. जिसके तहत अगर आपके पास मल्टीपल सिलेंडर का कनेक्शन है, यानी एक ही एड्रेस पर एक से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है, तो आपको एक्सट्रा कनेक्शन सरेंडर करना होगा. HP,इंडेन, भारत गैस जैसी तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर उसके पास एक से अतिरिक्त गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, तो वो उसे सरेंडर कर दें.  तेल और गैस कंपनियों के नियम के मुताबिक एक परिवार, जिसमें  पति, पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता हैं और एक ही रसोई साझा करते हैं तो उनके लिए केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही वैध होगा.  

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LPG सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव  

  • एक परिवार में एक रसोई के साथ एक ही गैस कनेक्शन होगा. आप किसी भी तेल कंपनी का LPG का सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन रख सकते हैं.  
  • अगर आपके पास PNG कनेक्शन हैं, तो LPG कनेक्शन छोड़ना होगा. एक ही पते पर दोनों कनेक्शन रहने पर गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी.  
  • एक्सट्रा कनेक्शन पर गैस सप्लाई बंद की जा सकती है, इसे रिज्यूम करने के लिए आपको अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करना होगा.  
  • अगर आपके पास मल्टीपल गैस कनेक्शन है और अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर करने पर सिर्फ 1 सिलेंडर बचता है , तो आप उसे  डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में बदलवा सकते हैं, ताकि आपके घर की गैस सप्लाई में बाधा न आए.  

 
 PNG कनेक्शन वालों को मिली राहत 

25 मई 2026 को जारी संशोधन के मुताबिक तेल कंपनियों ने पीएनजी कनेक्शन वालों को राहत देते हुए उन्हें या तो 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का या फिर सिलेंडर के बदले ट्रांसफर वाउचर का विक्लप दिया. ट्रांसफर वाउचर की मदद से आप भविष्य में कभी भी अपने एलपीजी कनेक्शन को एक्टिव करवा सकते हैं.  

नए नियम में क्या खास ?  

पहले अब
एक नाम-पते पर कई गैस कनेक्शन रख लेते थे     अब एक पते , एक नाम पर सिर्फ एक कनेक्शन होगा.  अब अतिरिक्त कनेक्शन को जमा कर डबल सिलेंडर करवा सकते हैं.  
PNG के नियम वाले पहले छिपाकर एलपीजी सिलेंडर रख लेते थे.  अब अगर आपके पास अतिरिक्त सिलेंडर हैं तो आपको जमा करना होगा. वरना गैस रिफिलिंग, सिलेंडर बुकिंग नहीं कर पाएंगे.  
अलग-अलग कंपनियों के दो कनेक्शन रख लेते थे   एक पते पर एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा. अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में बदलने की अनुमति है.  

 

  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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