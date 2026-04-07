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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध के बीच सऊदी अरब ने बढ़ाया भारत का सिरदर्द, चुपके से महंगा कर दिया तेल, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर होगा असर

युद्ध के बीच सऊदी अरब ने बढ़ाया भारत का सिरदर्द, चुपके से महंगा कर दिया तेल, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर होगा असर

Oil Price Hike:   युद्ध और तेल संकट के बीच अब एक और झटके वाली खबर आई है. इस खबर का असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत का वो बड़ा सप्लायर है. युद्ध के बीच सऊदी अरब ने तेल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 07, 2026, 07:50 AM IST
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युद्ध के बीच सऊदी अरब ने बढ़ाया भारत का सिरदर्द, चुपके से महंगा कर दिया तेल, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर होगा असर

Saudi Crude Price Hike: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विध्वंसक रूप लेता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने और तेल उत्पादक देशों के युद्ध में शामिल होने से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत आस 115 डॉलर के पार पहुंच गई है. युद्ध और तेल संकट के बीच अब एक और झटके वाली खबर आई है. सऊदी अरब ने बड़ा झटका दिया है.सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. होर्मुज टेंशन और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के बीच सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए अपने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं. इस खबर का असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत उसका बड़ा खरीदार है. 

सऊदी अरब ने बढ़ाए तेल के दाम  

युद्ध के बीच सऊदी अरब ने एशियाई देशों को बड़ा झटका दिया है. दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने 'अरब लाइट क्रूड' की बेंचमार्क कीमत से 19.50 डॉलर प्रति बैरल बढ़ा दी है.कंपनी ने मई महीने के लिए एशियाई खरीदारों के लिए तेल के इस खास ग्रेड की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है.बता दें कि जानकारों का अनुमान था कि इसकी कीमत  40 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है.  

भारत पर क्या होगा इस फैसले का असर ?  

सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए प्रमुख कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड प्रीमियम पर बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत भी इस तेल का बड़ा खरीदार है.भारत, जो अपनी जरूरत का 85 से 88 फीसदी तक तेल आयात करता है, सऊदी अरब उसके लिए काफी मायने रखता है. भारत के तेल सप्लायरों में सऊदी अरब का नाम काफी ऊपर है. अगर फरवरी 2026 में भारत के तेल आयात को देखें तो आयातकों की लिस्ट में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर रहा है. भारत ने सऊदी से 1.009 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा है. अकेले रिलायंस रिफाइनरी ने फरवरी में सऊदी अरब  से 0.364 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल खरीदा. इन आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि सऊदी के इस फैसले का भारत पर असर होने वाला है.कीमतों में उछाल से भारत का आयात बिल बढ़ेगा और राजकोषीय घाटा भी. इस फैसले का असर सिर्फ आयात बिल तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. इससे भारतीय रुपया पर दबाव बढ़ेगा. तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ेगा.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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