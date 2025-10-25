1 नवंबर से बदलेंगे ये 5 बड़े नियम, जिनका आपकी जेब पर होगा सीधा असर!

Advertisement
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:13 PM IST
New Rules from November:  देशभर में 1 नवंबर 2025 से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इन बदलावों में आधार कार्ड से लेकर बैंकिंग, गैस सिलेंडर और म्यूचुअल फंड तक सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. सरकार की नई घोषणाओं के मुताबिक, बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम लागू होंगे, गैस सब्सिडी और सिलेंडर से जुड़े बदलाव आएंगे, और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी नई शर्तें होंगी. आइए जानते हैं, 1 नवंबर से कौन से 5 बड़े बदलाव हर नागरिक को सीधे प्रभावित करेंगे.

 चार लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे आप

1 नवंबर से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे. यह बदलाव बैंकिंग लॉ (Revision) एक्ट 2025 के तहत लागू होगा. 

SBI क्रेडिट कार्ड 

अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव सीधे आप पर असर डालेगा. अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया गया है. वहीं, थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे CRED, CheQ, Mobikwik आदि से अगर आप स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% एडिशनल फ़ीस लगेगी.

 LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव

1 नवंबर को LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है. 

आधार कार्ड अपडेट 

UIDAI ने 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिना आधार सेंटर जाए ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे. अब आपको केवल बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्र जाना जरूरी होगा. UIDAI आपकी जानकारी को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से खुद से सत्यापित करेगा. 

 SEBI ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए 

निवेशकों के लिए भी 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे. SEBI ने म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब अगर किसी AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार ₹15 लाख से अधिक का लेन-देन करते हैं, तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

