New Tax Regime vs Old Tax Regime: किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए आपके लिए कौन है बेस्ट

New Tax Regime vs Old Tax Regime: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम अभी भी डिफॉल्ट विकल्प बनी हुई है. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से चुनाव करते समय टैक्सपेयर्स को ये समझना जरूरी है कि पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कई तरह की छूट और कटौतियों का दावा करते हैं, जबकि नई व्यवस्था उन टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर मानी जाती है जो कम टैक्स दरों और कम कागजी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम में करदाता विभिन्न कटौतियों और छूटों के जरिए अपनी टैक्स एलिजिबल आय को कम कर सकते हैं. इसमें प्रोविडेंट फंड योजनाएं, ईएलएसएस, जीवन बीमा, एनपीएस, होम लोन की EMI और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जैसी सामान्य कटौतियां शामिल हैं. पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.

ओल्ड टैक्स रिजीम उन करदाताओं के लिए फायदेमंद मानी जाती है जो टैक्स बचाने वाले निवेश करते हैं या कई तरह की छूट और कटौतियों का दावा करते हैं. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था कम टैक्स दरें देती है लेकिन इसमें ज्यादातर छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं होतीं. नई व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जबकि इससे अधिक आय पर 10 से 30 प्रतिशत तक की प्रगतिशील टैक्स दरें लागू होती हैं. नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है.

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न्यू टैक्स रिजीम के सामान्य फायदे

न्यू टैक्स रिजीम में हाउस रेंट अलाउंस, धारा 80C के तहत कटौती, धारा 80D, होम लोन ब्याज लाभ और कई अन्य टैक्स छूट उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि वेतनभोगी करदाता नई व्यवस्था में 75,000 रुपये तक का अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे

ओल्ड टैक्स रिजीम उन करदाताओं के लिए फायदेमंद हो सकती है जो लगभग 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की कटौतियों का दावा करते हैं. यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी हो सकती है जो धारा 80C के तहत निवेश करते हैं, धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भरते हैं. एचआरए या होम लोन ब्याज पर छूट लेते हैं या टैक्स बचाने के लिए योजनाबद्ध निवेश करते हैं.

न्यू बनाम ओल्ड टैक्स रिजीम: किसमें होगी ज्यादा बचत?

दोनों टैक्स व्यवस्थाएं करदाताओं को अलग-अलग फायदे देती हैं. करदाताओं को फैसला लेने से पहले अपनी सैलरी संरचना, छूट, कटौतियों और दीर्घकालिक निवेश योजनाओं का ध्यानपूर्वक आकलन करना चाहिए कि उनके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद रहेगी.