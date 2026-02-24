टैरिफ पर हार के बाद 'चक्रव्यूह' में फंसे ट्रंप,अमेरिका-यूरोप रिश्तों में फिर बढ़ेगा तनाव? भारत टॉप गेनर तो चीन ने भी दिखाई आंख

US Tariff Impact: अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाते हुए उसे रद्द किया उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि ये फैसला ग्लोबल ट्रेड से लेकर ट्रेड डील्स पर असर दिखाने वाला है. अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद वैश्विक बाजार में भूचाल आ गया है.फैसले को ट्रंप के लिए एक बड़े कानूनी और राजनीतिक झटके के तौर पर देखा गया, लेकिन पलटवार करने से वो भी पीछे नहीं हटे और 3 घंटे के भीतर ही नया 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ का फरमान जारी कर दिया. आज, 24 फरवरी से ट्रंप का नया ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है, जो अगले 150 दिनों तक लगेगा. ये ग्लोबल टैरिफ अमेरिका में लागू मौजूदा 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' टैरिफ के अतिरिक्त होगा. ट्रंप के इस नए टैरिफ से वैश्विक स्तर पर अजीब स्थित बन गई है.इस फैसले से कोई फायदे में है तो किसी को तगड़ा नुकसान हो रहा है.भारत के लिए ये फैसला फायदेमंद साबित हुआ है,जबकि फैसले से नाराज यूरोपीय यूनियन ने तो अमेरिका को चेतावनी दे दी है. कुल मिलाकर कहें तो 150 दिनों की जीवनरेखा वाले इस नए टैरिफ ने भारत को नया मौका दे दिया है. जबकि ट्रंप खुद नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं.

ट्रंप की हार से भारत को फायदा

टैरिफ पर ट्रंप को मिले झटके के बाद भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील की शर्तों के मुताबिक 18 फीसदी टैरिफ लगता, लेकिन अदालती फैसले के बाद यह दर 10 प्रतिशत पर पहुंच गई. यानी डील में तय शर्तों से भी कम टैरिफ लगेगा.सिर्फ टैरिफ ही नहीं,चूंकि भारत और अमेरिका के बीच अभी तक डील साइन नहीं हुई है,ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद भारत का पलड़ा भारी हो गया है.टैरिफ के मसले पर ट्रंप बैकफुट पर हैं तो भारत निगोशिएशन की स्ट्रांग पोजीशन में है,जहां वो अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन कर सकता है.

टैरिफ पर ट्रंप की हार से चीन को कितना फायदा

टैरिफ पर ट्रंप की हार के बाद चीन भी गदगद है. चीन पर अमेरिका ने 30 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था.अदालती फैसले के बाद अब चीन के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी. टैरिफ में राहत मिलने से कारोबार आसान होगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. चीन ने इस फैसले के बाद अमेरिका से साफ-साफ शब्दों में कहा कि एकतरफा लगाए गए टैरिफ हटाए जाएं,क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ता है. नए फैसले के बाद उस पर टैरिफ भी कम हो गया है.सिर्फ चीन ही नहीं इसका फायदा ब्राजील को भी मिलेगा.

ब्रिटेन को लगा झटका,पड़ी सबसे बड़ी मार

अमेरिकी कोर्ट के फैसले से ब्रिटेन को सबसे बड़ा झटका लगा है.अभी तक अमेरिका ब्रिटेन पर 10 फीसदी का टैरिफ लगा रहा था,लेकिन अब नए नियम के बाद ये 15 फीसदी हो सकता है. यानी उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा.ब्रिटेन को 10 के बजाए अब 15 फीसदी टैरिफ देना होगा.इससे ब्रिटेन की कंपनियों को झटका लगेगा.ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक नए टैरिफ से ब्रिटेन पर 4 अरब डॉलर को बोझ पड़ सकता है.कुल मिलाकर अमेरिकी कोर्ट के फैसले से ट्रंप के साथ-साथ ब्रिटेन को भी झटका लगा है.

यूरोपीय यूनियन की ट्रंप को चेतावनी

टैरिफ पर कोर्ट के फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन की नाराजगी साफ दिखी.यूरोपीय आयोग ने साफ शब्दों में कहा है अमेरिका के साथ हुई डील की शर्तों पर ही टैरिफ रहेगा.ईयू ने कहा कि Deal is Deal और दोनों पक्षों को उसकी प्रतिबद्धताओं पर कायम रखनी होगी. बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच साल 2025 में ट्रेड डील हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष अधिकतम 15 फीसदी का टैरिफ तय किया. कुछ चीजों पर जीरो टैरिफ भी तय किए गए हैं. ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ से ईयू को नुकसान हो सकता है. यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्लोबल टैरिफ की शर्तें उसपर लागू नहीं होगी. यूरोपीय आयोग 27 ईयू देशों की ओर से व्यापार नीतियों पर बातचीत करता है. अमेरिका और ईयू के बीच समझौते में कुछ खास शर्तें तय की थीं, जिसपर अब संकट मंडरा रहा है. उन्हें डर है कि अगर ट्रंप का नया टैरिफपुराने समझौते की जगह लेता है तो EU को मिलने वाली सभी विशेष छूट खत्म हो सकती है.

टैरिफ की जंग हारकर चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कोर्ट से टैरिफ की जंग हार गए, जिसके बाद वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं. ट्रंप धमकियां भले दे रहे हो, लेकिन वो जान रहे हैं कि कोर्ट ने उनकी शक्ति छीन ली है. जिस टैरिफ पावर से वो दुनियाभर के देशों पर धौंस दिखा रहे थे वो छिन गई है. यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील को लेकर उन्हें चेतावनी दे रहा है तो भारत ने डील की बातचीत पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है. आज से ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद होने के बाद उनपर दवाब बढ़ गया है. सिर्फ टैरिफ ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रिफंड का भारी भरकम पहाड़ भी उनके माथे पर गिर चुका है. कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी सरकार को 175 अरब डॉलर यानी करीब 15.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई लौटानी होगी. चीन जैसे देशों को मौका मिल गया है, जिन देशों ने ट्रंप के टैरिफ के डर ने उनके मुताबिक डील साइन की, अब वो उसमें बदलाव की मांग कर सकते हैं.

भारत ने 23 से 26 फरवरी के बीच वॉशिंगटन में होने वाली ट्रेड डील मीटिंग को फिलहाल रोक दिया. यूरोपीय यूनियन के साथ-साथ भारत की ओर से ट्रेड डील पर अटकी बातचीत ने ट्रंप खीज में दिखें. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर धमकाते हुए लिखा कि कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस अजीब फैसले के साथ गेम खेलना चाहता है, उनपर कई गुना ज्यादा टैरिफ लगेगा और उससे भी बुरा हाल होगा. जो हाल ही में डील पर सहमत हुए हैं वो अगर पीछे हटते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा. ट्रंप की ये धमकी उनके चारों ओर से फंसे होने की नाराजगी को दिखा रहा है.