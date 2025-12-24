New Year Pick 2026: नए साल में यह शेयर कराएगा तगड़ी कमाई? एक्सपर्ट ने दी BUY की राय; जानें Target Price और Stop-Loss

Top Stock To Buy in New Year 2026: नए साल की शुरुआत होने जा रही है. इसको लेकर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इस बीच भारतीय शेयर बाजार के ट्रेडरों और निवेशकों की नजरें बाजार पर हैं. वे इस नए साल 2026 में निवेश की अपनी-अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और शेयरों की खरीदारी के साथ बिक्री की भी सोच रहे हैं. इस बीच Zee Business के खास शो में मार्केट एक्सपर्ट ने नए साल के लिए एक शेयर का नाम बताया है. एक्सपर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर के शेयर में निवेश के लिए टारगेट प्राइस और Stop-Loss भी बताया है. तो आइए जानते हैं कि नए साल में निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट की शेयर में निवेश की रणनीति.



Bharti Hexacom Share price target: खरीदारी की राय

Zee Business के खास शो में मार्केट के दिग्गज गुरु और इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ मार्केट एक्सपर्ट कुणाल परार ने शेयर बाजार में निवेश के लिए खास रणनीति बताई है. उन्होंने नए साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर से Bharti Hexacom Share को खरीदने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस शेयर का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है. एक्सपर्ट कुणाल ने Bharti Hexacom Share की खरीदारी की राय देते हुए Stop-Loss 1730 का बताया है. उन्होंने इस शेयर के लिए पहला टारगेट प्राइस 2040 बताया है. एक्सपर्ट ने आगे कहा कि जैसे ही यह टारगेट ब्रेक होता है तो आपको अगला टारगेट 2145 का भी देखने को मिल सकता है.

Bharti Hexacom Share price

BSE की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, Bharti Hexacom Share price की बात करें तो इसमें फिलहाल तेजी दिखी है. यह शेयर सोमवार को बाजार बंद के दौरान हरे निशान में 1841.80 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए दिखे हैं. इस शेयर का पिछले 52 हफ्ते का हाई 2051 रुपये और लो 1225 रुपये रहा है.

मार्केट कैप और डिविडेंड

अब हम Bharti Hexacom कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं. BSE से मिली जानकारी के अनुसार, Bharti Hexacom का मार्केट कप अभी 92,090 करोड़ रुपये का है. Bharti Hexacom ने अपने पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का भी तोहफा दिया है. जुलाई 2025 में कंपनी ने 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था. वहीं, अगस्त 2024 में इसने अपने पात्र निवेशकों को 4 रुपये का डिविडेंड दिया था.