New Zealand India FTA: भारत की लगातार बढ़ती आर्थ‍िक ताकत और ग्‍लोबल मार्केट में उसकी मजबूत होती पकड़ का लोहा अब दुनिया के विकसित देश भी मान रहे हैं. अमेरिका की तरफ से आयात क‍िये जाने वाले सामान पर टैरिफ की चुनौती के बीच मोदी सरकार ने अपनी 'फ्री ट्रेड डील' (FTA) पॉल‍िसी को तेज कर दिया है. इसी कड़ी में प‍िछले द‍िनों भारत ने यूरोप‍िय यून‍ियन (EU) और ब्र‍िटेन के साथ फ्री ट्रेड डील (FTA) को साइन क‍िया था. अब सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक एफटीए (FTA) साइन होने जा रहा है.

दोनों देशों के बीच डील साइन होने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे 'एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका' (Once in a Generation) बताया. आइए जानते हैं आखिर इस डील में ऐसा क्या है, जिसे लेकर कीवी पीएम इतने उत्साहित हैं.

लक्सन ने क्‍यों कहा ऐसा?

क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफ‍िश‍ियल बयान में साफ क‍िया गया क‍ि यह एग्रीमेंट केवल दो देशों के बीच व्यापार का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि यह भविष्य की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका है. उनके इस बयान के तीन अहम कारण हैं-

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दुनिया का सबसे बड़ा कंज्‍यूमर मार्केट: भारत की 1.4 अरब की आबादी और तेजी से बढ़ता म‍िड‍िल क्‍लास न्यूजीलैंड के एक्‍सपोर्टर के ल‍िए बड़ा मौका है. लक्सन का मानना है कि कीवी किसानों और व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खुलना उनकी इकोनॉमी के ल‍िए 'बूस्टर डोज' साबित होगा.

तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ते कदम: लक्सन ने यह भी माना क‍ि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है. ऐसे में समय रहते यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लॉन्‍ग टर्म हितों के लिए जरूरी है.

बड़े बाजार तक टैक्स फ्री पहुंच: इस डील के तहत कीवी निर्यातकों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे वहां के कृषि उत्पादों और तकनीक को नया विस्तार मिलेगा.

भारत के लिए न्‍यूजीलैंड से करार के मायने

कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍टर पीयूष गोयल एफटीए साइन होने से पहले न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले के साथ आगरा में हैं. गोयल ने इसे दोनों देशों के बीच 'नया अध्याय' बताया है. आइए जानते हैं भारत के लि‍ए इस डील के फायदों के बारे में-

100% ड्यूटी-फ्री एक्सपोर्ट: इस करार के बाद भारतीय कंपनियां न्यूजीलैंड के मार्केट में ब‍िना किसी कस्‍टमर ड्यूटी (Customs Duty) के अपना सामान बेच सकेंगी.

आगरा की लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा: पीयूष गोयल ने इस दौरान खास तौर पर आगरा के चमड़ा एक्‍सपोर्टर का जिक्र किया. अब भारत से न्यूजीलैंड जाने वाला चमड़ा और खेल का सामान टैक्स-फ्री होगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों का प्रॉफ‍िट बढ़ेगा.

निवेश का बड़ा मौका: डील का मकसद अगले 15 साल में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाना है.

दोनों देशों का कारोबार 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य

मौजूदा समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर का है. दोनों देशों के बीच हुए इस करार का लक्ष्‍य व्यापारिक आंकड़े को बढ़ाकर दोगुना करना है. यह डील न केवल सामान के आदान-प्रदान (Goods) बल्‍क‍ि सर्व‍िस और निवेश के क्षेत्र में भी नए रास्ते खोलेगी. सोमवार को होने वाली डील के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक्‍सपोर्ट प्रमोशन काउंस‍िल (Export Promotion Councils) के साथ मीट‍िंग करेंगे ताकि भारतीय प्रोडक्‍ट को न्यूजीलैंड के घर-घर तक पहुंचाने की स्‍ट्रेटजी तैयार की जा सके.