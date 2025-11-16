Next Week Bank Holidays: अगले हफ्ते 17–23 नवंबर, कब-कब बंद रहेंगे बैंक? पूरी डिटेल यहां देखें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 22 नवंबर महीने का चौथा शनिवार है, जिससे सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अवकाश का दिन रहेगा.
Next Week Bank Holidays : अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम को निपटाना है, तो पहले से पूरी लिस्ट बना लें. 17 से 23 नवंबर के बीच कई दिनों पर बैंक छुट्टियां हो सकती है. ऐसे में कैश निकालने, पासबुक अपडेट, चेक क्लियरेंस, या कोई भी ब्रांच से जुड़ा काम समय पर हो पाए और भीड़ से बचने और परेशानी से दूर रहने के लिए छुट्टियों की लिस्ट देखना जरुरी है. RBI कैलेंडर के मुताबिक, इस सप्ताह पूरे भारत में बैंक दो दिन बंद रहेंगे. शनिवार, 22 नवंबर और रविवार, 23 नवंबर. बाकी अन्य सभी दिनों में बैंकिंग सिस्टम सामान्य रूप से खुले रहेंगे.
बैंक आमतौर पर कब बंद रहते हैं?
RBI द्वारा निर्धारित छुट्टियों के अलावा, बैंक रविवार और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. नवंबर महीने में अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय त्योहारों और स्थानीय आयोजनों के कारण बैंक कुल छह दिन बंद रहे हैं. RBI, राज्य सरकारों के साथ मिलकर बैंकों के लिए छुट्टियों की सूची को अंतिम रूप देता है. इसके बाद केंद्रीय बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट पब्लिश करता है और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को सूचना जारी करता है.
बैंक बंद होने पर किन सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है?
बैंक की छुट्टियों के दौरान, लोग ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. ये राष्ट्रीय अवकाशों पर भी चालू रहती हैं. जब तक कि बैंक तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से सर्विस में बाधा उत्पन्न होने पर सूचित न करे. कैश की आपात स्थिति में, एटीएम निकासी के लिए खुले रहते हैं. बैंक ऐप्स और यूपीआई भी सामान्य रूप से काम करते हैं.