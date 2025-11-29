Advertisement
2035 तक AI से 30 लाख नौकरियां खतरे में, कई सेक्टरों में छंटनी की आशंका, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

AI के तेजी से अपनाने से न सिर्फ अनुभवी वेटरन्स की नौकरियां जाने का खतरा है, बल्कि कॉलेज से निकले फ्रेशर्स के लिए भी खतरा है जो इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:56 PM IST
Impact of Artificial Intelligence : ऐसे समय में जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से अपनी जगह बना रहा है, तब UK की नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च (NFER) की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, AI के बड़े असर हो सकते हैं, अगले दस सालों में करीब 30 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

इन सेक्टर्स को है सबसे ज्यादा खतरा

28 नवंबर को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AI टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने से कई लोगों की नौकरी जा सकती है. इस बदलाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कुछ सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव, सेक्रेटेरियल, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग और मशीन ऑपरेशन रोल शामिल हैं. NFER की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में AI का बदलाव तेज हुआ है और लेबर मार्केट में बदलाव अब शुरुआती अनुमानों से तीन गुना तेजी से हो रहे हैं.

दूसरी तरफ, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर जैसे बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल की मांग बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और 'कम से कम शॉर्ट से मीडियम टर्म में' वर्कलोड बढ़ाती है.इसका सीधा मतलब है कि AI वर्कस्पेस में कहीं ज्यादा काम का साबित हो रहा है. Nvidia के फाउंडर जेन्सेन हुआंग ने हाल ही में उन मैनेजरों के खिलाफ बात की है जो वर्कप्लेस में AI का इस्तेमाल न करने के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं.

वेटरन्स की नौकरियां जाने का खतरा 

AI के तेजी से अपनाने से न सिर्फ अनुभवी वेटरन्स की नौकरियां जाने का खतरा है, बल्कि कॉलेज से निकले फ्रेशर्स के लिए भी खतरा है जो इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं.

2.3 मिलियन नई नौकरियों का अनुमान

हालांकि स्टडी में अगले दशक में लगभग 2.3 मिलियन नई नौकरियों के बनने का अनुमान है. लेकिन इनमें से ज्यादातर मौके साइंस, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल सेक्टर में होंगे. कम स्किल्ड वर्कर्स के बीच यह फर्क उन लाखों लोगों को हटा सकता है जो यह बदलाव नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट में छह 'जरूरी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स' की भी पहचान की गई है जो भविष्य के वर्कफोर्स के लिए बहुत जरूरी होंगी. इसमें कोलेबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, ऑर्गनाइज़िंग और प्लानिंग, और प्रॉब्लम-सॉल्विंग शामिल हैं. रिसर्चर्स का कहना है कि वर्कर्स को रीट्रेन करने के लिए तुरंत दखल दिए बिना ये बदलाव समय के साथ और मुश्किल हो सकता है.

