Hindi Newsबिजनेस156 लेन-किलोमीटर सड़क, बिटुमिनस कंक्रीट...रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, गडकरी के NHAI ने दिखाया जलवा

156 लेन-किलोमीटर सड़क, बिटुमिनस कंक्रीट...रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, गडकरी के NHAI ने दिखाया जलवा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि हाईवे इंजीनियरिंग में नए ग्लोबल बेंचमार्क सेट करते हुए NHAI ने लगातार बिटुमिनस कंक्रीट पेविंग में दो और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके इतिहास रच दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:04 PM IST
Two Guinness World Records : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने छह-लेन वाले बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के वनवोलू-वनकरकुंटा सेक्शन पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. इन रिकॉर्ड्स में लगभग 29 लेन किलोमीटर 24 घंटे के अंदर लगातार बिछाई गई बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे लंबी दूरी और दस हजार मीट्रिक टन से अधिक 24 घंटे के अंदर लगातार बिछाई गई बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे अधिक मात्रा शामिल है.

रिकॉर्ड 156 लेन-किमी की पेविंग और 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट लगातार बिछाई गई. जिसने पिछले विश्व रिकॉर्ड 84.4 लेन-किमी को पीछे छोड़ दिया है. पुट्टपर्थी के पास 6-लेन बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज-2 और पैकेज-3 में हासिल किया गया. ये माइलस्टोन एडवांस्ड मशीनरी, मजबूत लॉजिस्टिक्स और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ-साथ IIT बॉम्बे जैसे प्रमुख संस्थानों के सपोर्ट से संभव हुआ है.

 

इससे पहले, 6 जनवरी 2026 को NHAI ने उसी कॉरिडोर पर 24 घंटे के अंदर 28.8 लेन-किमी और 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर दो ग्लोबल रिकॉर्ड पहले ही बना लिए थे. PM नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये उपलब्धियां विश्व स्तरीय हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दिखाती हैं. NHAI ने कहा कि NH-544G के वनवोलू-वनकरकुंटा-ओडुलपल्ले सेक्शन पर दो और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिशें अभी चल रही हैं.

सरकार के विजन को दिखती है ये उपलब्धि : एन चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये उपलब्धि भारत सरकार के विजन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस को दिखाती है. उन्होंने इंजीनियरों, मजदूरों और फील्ड टीमों की लगन और कड़ी मेहनत की तारीफ की है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

