Hindi NewsबिजनेसFASTag Rules: अब टोल पर फंसने का झंझट होगा खत्म, सफर होगा आसान; NHAI हटा रही है यह बड़ा नियम

FASTag Rules: अब टोल पर फंसने का झंझट होगा खत्म, सफर होगा आसान; NHAI हटा रही है यह बड़ा नियम

FASTag Rules News: NHAI ने FASTag से जुड़े एक नियम में बदलाव किया है. उसने बताया कि ये सुधार फास्टैग इकोसिस्टम को लोगों की जरूरतों के अनुकूल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के प्रति एनएचएआई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. साथ ही, ये सुधार शिकायतों में कमी भी लाएंगे. 

 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:00 AM IST
FASTag Rules: अब टोल पर फंसने का झंझट होगा खत्म, सफर होगा आसान; NHAI हटा रही है यह बड़ा नियम

NHAI FASTag Rules: नए साल की शुरुआत होते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लोगों के लिए राहत की खबर दी है. अब लोगों को टोल पर फंसने का झंझट खत्म हो जाएगा और आपका सफर और भी आसान होगा. जी हां,  सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने और नेशनल हाइवे का उपयोग करने वाले लोगों को सक्रिय (activation) किए जाने के बाद होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए NHAI ने फास्टैग से जुड़े एक बड़े नियम को हटाने का फैसला किया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 फरवरी 2026 से सभी नए जारी किए गए फास्टैग वाली कारों (कार/जीप/वैन श्रेणी फास्टैग) के लिए ‘नो योर व्हीकल (केवाईवी)’/Know Your Vehicle (KYV) की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है. 
 

फास्टैग के लिए किसी केवाईवी की जरूरत

NHAI के अनुसार, यह सुधार सड़क का उपयोग करने वाले उन लाखों आम लोगों को बड़ी राहत देगा, जिन्हें वाहनों के वेरिफाइड दस्तावेज होने के बावजूद FASTag activation होने के बाद जारी होने के उपरांत केवाईवी संबंधी जरूरतों के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था. कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा फास्टैग के लिए, अब केवाईवी रूटीन जरूरत के तौर पर अनिवार्य नहीं होगा. केवाईवी केवल वैसे खास मामलों में जरूरी होगा जहां ढीले फास्टैग, गलत जारी होने, या गलत इस्तेमाल से जुड़ी समस्याएं जैसी शिकायतें मिलती हैं. किसी भी शिकायत के न होने पर, मौजूदा कार फास्टैग के लिए किसी केवाईवी की जरूरत नहीं होगी.

क्यों किया गया यह सुधार?
NHAI ने बताया कि ये सुधार फास्टैग इकोसिस्टम को नागरिक की जरूरतों के अनुकूल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के प्रति एनएचएआई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. साथ ही, ये सुधार अनुपालन (compliance) को मजबूत करेंगे और शिकायतों में कमी भी लाएंगे. एक्टिवेशन किए जाने से पहले वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी जारीकर्ता बैंकों को सौंपकर, एनएचएआई का टारगेट राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को परेशानी से मुक्त अनुभव प्रदान करना है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

