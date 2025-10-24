Advertisement
trendingNow12974070
Hindi Newsबिजनेस

3000 रुपये का FasTag पास लेने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, NHAI ने क‍िया अब यह बड़ा ऐलान

NHAI Planning: अगर आपने भी 3000 रुपये का एनुअल फास्‍टैग पास जारी करा रखा है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, एनएचएआई की तरफ से एनुअल फास्‍टैग पास लेने वालों को अगले 30 द‍िन में नई सुव‍िधा देने की बात कही गई है. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3000 रुपये का FasTag पास लेने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, NHAI ने क‍िया अब यह बड़ा ऐलान

NHAI Fastag Annual Pass: करीब दो महीने पहले एनएचएआई (NHAI) की तरफ से कार माल‍िकों को बड़ी राहत देते हुए 3000 रुपये वाला एनुअल पास शुरू क‍िया गया था. इस पास के शुरू होने के बाद कार माल‍िकों को काफी राहत म‍िली है. राष्‍ट्रीय राजमार्ग ऐप के जर‍िये आप ऑनलाइन 3000 रुपये का पास जारी कराकर 200 ट्र‍िप या एक साल तक टोल प्‍लाजा से न‍िकल सकते हैं. अब एनएचएआई (NHAI) की तरफ से ऐलान क‍िया गया क‍ि वह नेशनल हाईवे यूजर्स के ल‍िए टोल प्लाजा पर मंथली और एनुअल पास की जानकारी दिखाएगा.

एंट्री और एग्‍ज‍िट के टाइम द‍िखेगी सभी जानकारी

इस जानकारी को द‍िखाने का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और यूजर को जागरूक करना है. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से अपने फील्ड ऑफिस को इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं क‍ि सभी टोल प्लाजा पर यह जानकारी साफ और प्रमुखता से दिखाई जाए. इसके बाद आपको टोल क्रॉस करने पर ड‍िस्‍पले के जर‍िये यह जानकारी म‍िलेगी क‍ि आपकी क‍ितनी व‍िज‍िट बाकी हैं और यह कब तक वैल‍िड हैं. एनएचएआई (NHAI) के अनुसार मंथली और एनुअल पास की जानकारी टोल प्लाजा के नजदीकी कस्टमर सर्विस एरिया और एंट्री / एग्‍ज‍िट प्‍वाइंट पर साइनेज पर दिखाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

30 दिन के अंदर साइनेज लगाने का आदेश
ये साइनेज बोर्ड हिंदी, अंग्रेजी और लोकल भाषा में होंगे. बोर्ड दिन और रात में साफ दिखने चाहिए. एनएचएआई (NHAI) ने 30 दिन के अंदर इन बोर्ड को लगाने का आदेश दिया है. एनुअल पास से जुड़ी जानकारी को और व्यापक करने के लिए एनएचएआई इसे 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल ऐप और संबंधित प्रोजेक्ट वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा. 'लोकल मंथली पास' ऐसे लोगों के लिए है जो टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहते हैं. ये पास प्राइवेट कारों के लिए हैं.

1150 टोल प्लाजा पर काम करता है एनुअल पास
'लोकल मंथली पास' को लेने के ल‍िए आधार कार्ड, व्‍हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ देना होगा. टोल प्लाजा के हेल्पडेस्क पर डॉक्‍यूमेंट की जांच के बाद इसे जारी क‍िया जाता है. इसके अलावा एनुअल पास प्राइवेट व्‍हीकल जैसे कार, जीप या वैन के लिए है. यह एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए वैल‍िड है. इसकी कीमत 3,000 रुपये है और इसे 'राजमार्गयात्रा ऐप' से खरीदा जा सकता है. पास खरीदने के बाद यह कार के वैल‍िड फास्टैग से डिजिटली जुड़ जाता है. यह पास देशभर के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर काम करता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

NHAI

Trending news

मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌