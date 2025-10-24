NHAI Planning: अगर आपने भी 3000 रुपये का एनुअल फास्टैग पास जारी करा रखा है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, एनएचएआई की तरफ से एनुअल फास्टैग पास लेने वालों को अगले 30 दिन में नई सुविधा देने की बात कही गई है.
NHAI Fastag Annual Pass: करीब दो महीने पहले एनएचएआई (NHAI) की तरफ से कार मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 3000 रुपये वाला एनुअल पास शुरू किया गया था. इस पास के शुरू होने के बाद कार मालिकों को काफी राहत मिली है. राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप के जरिये आप ऑनलाइन 3000 रुपये का पास जारी कराकर 200 ट्रिप या एक साल तक टोल प्लाजा से निकल सकते हैं. अब एनएचएआई (NHAI) की तरफ से ऐलान किया गया कि वह नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए टोल प्लाजा पर मंथली और एनुअल पास की जानकारी दिखाएगा.
एंट्री और एग्जिट के टाइम दिखेगी सभी जानकारी
इस जानकारी को दिखाने का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और यूजर को जागरूक करना है. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से अपने फील्ड ऑफिस को इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी टोल प्लाजा पर यह जानकारी साफ और प्रमुखता से दिखाई जाए. इसके बाद आपको टोल क्रॉस करने पर डिस्पले के जरिये यह जानकारी मिलेगी कि आपकी कितनी विजिट बाकी हैं और यह कब तक वैलिड हैं. एनएचएआई (NHAI) के अनुसार मंथली और एनुअल पास की जानकारी टोल प्लाजा के नजदीकी कस्टमर सर्विस एरिया और एंट्री / एग्जिट प्वाइंट पर साइनेज पर दिखाई जाएगी.
30 दिन के अंदर साइनेज लगाने का आदेश
ये साइनेज बोर्ड हिंदी, अंग्रेजी और लोकल भाषा में होंगे. बोर्ड दिन और रात में साफ दिखने चाहिए. एनएचएआई (NHAI) ने 30 दिन के अंदर इन बोर्ड को लगाने का आदेश दिया है. एनुअल पास से जुड़ी जानकारी को और व्यापक करने के लिए एनएचएआई इसे 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल ऐप और संबंधित प्रोजेक्ट वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा. 'लोकल मंथली पास' ऐसे लोगों के लिए है जो टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहते हैं. ये पास प्राइवेट कारों के लिए हैं.
1150 टोल प्लाजा पर काम करता है एनुअल पास
'लोकल मंथली पास' को लेने के लिए आधार कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ देना होगा. टोल प्लाजा के हेल्पडेस्क पर डॉक्यूमेंट की जांच के बाद इसे जारी किया जाता है. इसके अलावा एनुअल पास प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप या वैन के लिए है. यह एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए वैलिड है. इसकी कीमत 3,000 रुपये है और इसे 'राजमार्गयात्रा ऐप' से खरीदा जा सकता है. पास खरीदने के बाद यह कार के वैलिड फास्टैग से डिजिटली जुड़ जाता है. यह पास देशभर के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर काम करता है.