अब दिल्ली-NCR में नहीं लगेगा लंबा जाम! NHAI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

NHAI : दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 9 नगर निगम (MCD) टोल प्लाजा को तुरंत हटाने की मांग की है. NHAI का कहना है कि इन टोल प्लाजा की वजह से नेशनल हाईवे पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है.
NHAI ने क्या कहा?
NHAI ने याचिका में बताया है कि पिछले 10 सालों में 546 किलोमीटर लंबे 9 बड़े हाईवे बनाए गए हैं. नगर निगम (MCD) द्वारा टोल कलेक्शन पॉइंट्स के लगातार लगे रहने और उनके ऑपरेशन के कारण इन हाईवे के पूरे फायदे नहीं मिल पा रहे हैं. जिससे वाहनों को टोल पर रुकना पड़ता है और लंबा इंतजार करना पड़ता है.
समाधान खोजने में विफल रही दिल्ली सरकार
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक NHAI ने इसी हफ्ते ये आवेदन दायर किया है. कुछ महीने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने MCD और दिल्ली सरकार से सीमाओं पर भीड़भाड़ का समाधान खोजने को कहा था. उन्होंने इसे यात्रियों के लिए 'परेशानी' बताया था. प्राधिकरण ने वाहनों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चार स्थायी और पांच अस्थायी टोल कलेक्शन केंद्रों को तत्काल हटाने का अनुरोध किया है.
सूत्रों ने बताया कि अपनी दलील में NHAI ने यह भी कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय की 2001 की नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर चेक बैरियर लगाने की अनुमति नहीं है. सिवाय इसके कि मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो और केवल आपातकालीन मामलों में ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अस्थायी बैरियर लगाए जा सकते हैं. जिन मामलों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा राजस्व जुटाया जाना है. उनमें टोल या कर का भुगतान करने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकार क्षेत्र के बाहर अलग से पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए जाने चाहिए.
NHAI ने बताया कि कैसे उसने लगातार चार स्थायी टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर भीड़भाड़ का मुद्दा उठाया है. लेकिन MCD इसे व्यवस्थित करने में विफल रही है. उदाहरण के लिए दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर राजोकरी-सरहोल सीमा पर नगर निकाय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी पालन करने में विफल रहा है.