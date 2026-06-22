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NHAI का बड़ा फैसला; नेशनल हाईवे पर अब बढ़ेंगी वाहन रिपेयर और पंचर सर्विस, यात्रियों को मिलेगी तत्काल सहायता

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित वे-साइड अमेनिटीज (WSAs) के संचालकों को वाहन रिपेयर शॉप और पंचर मरम्मत केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST
NHAI का बड़ा फैसला; नेशनल हाईवे पर अब बढ़ेंगी वाहन रिपेयर और पंचर सर्विस, यात्रियों को मिलेगी तत्काल सहायता
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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