/NHAI का बड़ा फैसला; नेशनल हाईवे पर अब बढ़ेंगी वाहन रिपेयर और पंचर सर्विस, यात्रियों को मिलेगी तत्काल सहायता

Highway Amenity : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित वे-साइड अमेनिटीज (WSAs) के संचालकों को वाहन रिपेयर शॉप और पंचर मरम्मत केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. ये निर्देश NHAI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) द्वारा जारी किया गया है.
NHAI के अनुसार, देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सड़क किनारे मरम्मत और पंचर सेवाओं की आवश्यकता बढ़ गई है. इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से वाहन खराब होने या आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत तकनीकी सहायता मिल सकेगी. इससे समय की बचत होगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी.
NHLML सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत वे-साइड अमेनिटीज का विकास कर रही है. मौजूदा लीज समझौतों के तहत संचालकों को अनिवार्य सुविधाओं के अलावा एडिशनल सर्विस डेवलप करने की अनुमति है. इनमें वाहन रिपेयर शॉप और पंचर मरम्मत केंद्र भी शामिल हैं.
NHAI का कहना है कि ये पहल राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों और माल परिवहन से जुड़े ऑपरेटरों की बदलती जरूरतों को पूरा करने तथा यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ऐसी सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि वाहन चालकों को तत्काल यांत्रिक सहायता उपलब्ध न होने के कारण अक्सर असुविधा और देरी का सामना करना पड़ता है. मरम्मत सुविधाओं को जोड़ने से यात्रियों को वाहन संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में मदद मिलेगी. जिससे यात्रा अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुगम बन सकेगी.
NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के मुताबिक, ये पहल सुरक्षित और यूजर सेंट्रिक राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. ये देशभर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं तथा यात्रियों और लॉजिस्टिक्स (परिवहन और सप्लाई चेन) संचालकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.