Advertisement
trendingNow13061887
Hindi Newsबिजनेसनए साल में FASTag वालों के लिए खुशखबरी! अब KYV की जरूरत नहीं, NHAI ने लिया बड़ा फैसला

नए साल में FASTag वालों के लिए खुशखबरी! अब KYV की जरूरत नहीं, NHAI ने लिया बड़ा फैसला

1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करने के समय अब KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नए वाहनों के लिए KYV प्रक्रिया को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल में FASTag वालों के लिए खुशखबरी! अब KYV की जरूरत नहीं, NHAI ने लिया बड़ा फैसला

NHAI :  अगर आपके पास कार, जीप या वैन है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बड़ा फैसला ले लिया है.  नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 फरवरी 2026 से नई कारों, जीपों और वैन के लिए FASTag जारी करने के लिए अनिवार्य नो योर व्हीकल (KYV) प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है. इसका मकसद लोगों की सुविधा बढ़ाना और FASTag एक्टिवेशन के बाद हाईवे इस्तेमाल करने वालों को होने वाली परेशानियों को खत्म करना है. NHAI ने कहा कि इस बदलाव से लाखों यूजर्स को राहत मिलेगी.

अब KYV अनिवार्य नहीं

पहले, FASTag एक्टिवेशन के बाद गाड़ी की पहचान (KYV) प्रक्रिया के कारण उन्हें परेशानी और देरी का सामना करना पड़ता था. (भले ही उनके पास सभी जरूरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हों) अब पहले से जारी कार FASTag के लिए KYV प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होगी. NHAI ने कहा कि KYV सिर्फ उन मामलों में जरूरी होगा जहां गलत FASTag जारी होने या किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल की शिकायतें होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : गिग वर्कर्स के ल‍िए सरकार का ऐलान, 90 दिन काम करने पर म‍िलेगा सोशल सिक्योरिटी कवर!

 

वेरिफिकेशन प्रक्रिया

अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है, तो पहले से जारी कार FASTag के लिए KYV की जरूरत नहीं होगी. NHAI ने कहा कि उसने FASTag एक्टिवेशन से पहले बैंकों द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी मजबूत किया है और अब FASTag एक्टिवेशन के लिए कानूनी जरूरतों के अनुसार गाड़ी के डेटा के आधार पर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया है.

नए FASTag यूजर्स के लिए क्या बदला?

एक्टिवेशन के बाद कोई KYV नहीं: नई कार FASTag बिना किसी पोस्ट-एक्टिवेशन KYV चेक के एक्टिवेट हो जाएंगे.

पहले से वेरिफिकेशन: जारी करने वाले बैंकों को अब VAHAN डेटाबेस का इस्तेमाल करके गाड़ी की डिटेल्स को वेरिफाई करके एक्टिवेशन से पहले सभी गाड़ी का वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.

ऑनलाइन और ऑफलाइन : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फिजिकल बिक्री केंद्रों से मिलने वाले FASTag दोनों नए प्री-एक्टिवेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे.

प्री-एक्टिवेशन चेक

सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखने और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए NHAI ने जारी करने वाले बैंकों के लिए प्री-एक्टिवेशन वेरिफिकेशन नियमों को मजबूत किया है. पहले का नियम जिसमें पहले एक्टिवेशन और बाद में वेरिफिकेशन की अनुमति थी. उसे हटा दिया गया है. कुछ मामलों में जहां गाड़ी की डिटेल्स VAHAN पर उपलब्ध नहीं हैं, बैंकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का इस्तेमाल करके वेरिफाई करना होगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

FASTags

Trending news

Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत