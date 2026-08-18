/टोल देने वालों के लिए गुड न्यूज! 121 जगहों पर शुरू हुई डिजिटल लोकल पास सर्विस, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

NHAI की डिजिटल लोकल पास सर्विस में DigiLocker और VAHAN समेत सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहमति का इस्तेमाल किया जाता है. इसके जरिए जरूरी जानकारी हासिल कर उसका सत्यापन किया जाता है. सिस्टम आवेदक का आवासीय पता, वाहन की जानकारी और लिंक किए गए FASTag जैसी डिटेल्स को वेरिफाई कर सकता है. इसके बाद GIS आधारित वेरिफिकेशन के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आवेदक का रजिस्टर्ड पता संबंधित टोल प्लाजा के निर्धारित 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं. इसका मतलब है कि पात्र यात्रियों को अब आवासीय पते के वेरिफिकेशन के लिए पहले की तरह फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी.