/टोल देने वालों के लिए गुड न्यूज! 121 जगहों पर शुरू हुई डिजिटल लोकल पास सर्विस, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

NHAI Expands Digital Local Pass : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपनी डिजिटल FASTag लोकल पास सर्विस का विस्तार देशभर के 121 टोल प्लाजा तक कर दिया है. इसके तहत एलिजिबल स्थानीय यात्री अब Rajmargyatra Mobile App के जरिए ऑनलाइन मंथली पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर व्यक्तिगत रूप से जाने और दस्तावेजों की मैनुअल तरीके से जमा करने की जरूरत को खत्म कर प्रक्रिया को आसान बनाना है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बताया कि ये सर्विस जुलाई 2026 में दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से पहला डिजिटल लोकल पास शुरू किए जाने के बाद बढ़ाई गई है. आने वाले महीनों में इस सर्विस का और अधिक टोल प्लाजा तक विस्तार किए जाने की उम्मीद है.
डिजिटल लोकल पास व्यवस्था के तहत पात्र टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी Rajmargyatra Mobile App के जरिए मंथली लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये पास एलिजिबल यात्रियों को लागू नियमों और शर्तों के अधीन संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने अनलिमिटेड यात्रा करने की सर्विस देता है. पहले लोकल पास के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को संबंधित टोल प्लाजा पर व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था. उन्हें निर्धारित 20 किलोमीटर के दायरे में अपना आवासीय पता साबित करने के लिए दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात भी जमा करने होते थे.
अब डिजिटल सर्विस के तहत पात्र यूजर्स के लिए आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है.
NHAI की डिजिटल लोकल पास सर्विस में DigiLocker और VAHAN समेत सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहमति का इस्तेमाल किया जाता है. इसके जरिए जरूरी जानकारी हासिल कर उसका सत्यापन किया जाता है. सिस्टम आवेदक का आवासीय पता, वाहन की जानकारी और लिंक किए गए FASTag जैसी डिटेल्स को वेरिफाई कर सकता है. इसके बाद GIS आधारित वेरिफिकेशन के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आवेदक का रजिस्टर्ड पता संबंधित टोल प्लाजा के निर्धारित 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं. इसका मतलब है कि पात्र यात्रियों को अब आवासीय पते के वेरिफिकेशन के लिए पहले की तरह फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
डिजिटल लोकल पास की सुविधा हर FASTag यूजर के लिए उपलब्ध नहीं है. पात्रता आवेदक के रजिस्टर्ड आवासीय पते, वाहन की जानकारी और संबंधित टोल प्लाजा पर निर्भर करती है. लोकल पास व्यवस्था के तहत केवल ऐसे निवासी आवेदन कर सकते हैं, जिनका पता संबंधित पात्र टोल प्लाजा के निर्धारित 20 किलोमीटर के दायरे में आता है. इसलिए आवेदन करने से पहले यात्रियों को ये जांच लेना चाहिए कि उनका टोल प्लाजा इस सुविधा के दायरे में है या नहीं और वे एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हैं या नहीं.
NHAI ने पात्र टोल प्लाजा की लिस्ट अपने Rajmargyatra प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई है. 121 टोल प्लाजा तक इस सर्विस के विस्तार से नियमित रूप से यात्रा करने वाले स्थानीय यात्रियों के लिए लोकल पास बनवाने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है. आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से NHAI का लक्ष्य फिजिकल पेपरवर्क और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना, साथ ही स्थानीय टोल सेवाओं में पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ाना है. NHAI ने कहा है कि आने वाले महीनों में डिजिटल लोकल पास सर्विस को देश के और अधिक टोल प्लाजा तक पहुंचाया जाएगा.