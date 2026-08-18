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टोल देने वालों के लिए गुड न्यूज! 121 जगहों पर शुरू हुई डिजिटल लोकल पास सर्विस, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

देश के 121 टोल प्लाजा तक NHAI ने डिजिटल FASTag लोकल पास की सुविधा बढ़ा दी है. आप राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप से मंथली लोकल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 18, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:33 PM IST
टोल देने वालों के लिए गुड न्यूज! 121 जगहों पर शुरू हुई डिजिटल लोकल पास सर्विस, जानें कैसे मिलेगा फायदा?
Image Credit: (प्रतीकात्मक फोटो)

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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