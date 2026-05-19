दिल्ली में शुरू हुआ बैरियर-लेस टोल प्लाजा, टोल चोरी के तरीके आए सामने; जानिए कैसे लोग दे रहे हैं सिस्टम को चकमा

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Barrier Less Toll Plaza in Delhi : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने दिल्ली में पहला और देश का दूसरा बैरियर-लेस टोल प्लाजा शुरू कर दिया है. ये नया टोल सिस्टम UER-II के मुंडका-बक्करवाला सेक्शन पर लगाया गया है. इस हाईटेक व्यवस्था का मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को खत्म करना और वाहनों की आवाजाही को तेज बनाना है. नई व्यवस्था में वाहनों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ता. गाड़ियां बिना किसी बैरियर के सीधे निकल जाती हैं और टोल अपने आप कट जाता है. हालांकि, सिस्टम शुरू होते ही कुछ लोग इसे चकमा देने के तरीके भी अपनाने लगे हैं, जिससे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है.
ये सिस्टम Multi-Lane Free Flow (MLFF) तकनीक पर आधारित है. इसमें RFID तकनीक और आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है. टोल प्लाजा पर लगे हाई-परफॉर्मेंस RFID रीडर और AI आधारित कैमरे गाड़ी के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं. जानकारी सही मिलने पर FASTag से लिंक वॉलेट से टोल अपने आप कट जाता है और वाहन बिना रुके आगे निकल जाता है. NHAI का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, समय की बचत होगी और यात्रा पहले से ज्यादा आसान बनेगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोग इस हाईटेक सिस्टम को धोखा देकर टोल देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा सिस्टम नंबर प्लेट की सही पहचान पर निर्भर करता है. ऐसे में नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ होने पर टोल वसूली प्रभावित हो सकती है. कुछ वाहन चालक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग नियमों के खिलाफ अलग डिजाइन या धुंधली नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कैमरे सही तरीके से नंबर पढ़ न सकें. कुछ मामलों में वाहन बिना विंडस्क्रीन पर FASTag लगाए टोल एरिया में प्रवेश कर रहे हैं. इससे ऑटोमैटिक टोल कट नहीं पाता. हालांकि, ऐसे मामलों की संख्या कुल ट्रैफिक का 1 प्रतिशत से भी कम बताई जा रही है, लेकिन यह सिस्टम के लिए चुनौती बना हुआ है.
अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग कैमरों को भ्रमित करने के लिए गैरकानूनी तरीके भी अपना रहे हैं. कुछ वाहन चालकों पर आरोप है कि वे चलते समय नंबर प्लेट को छिपाने या पलटने वाले मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग नंबर और अक्षरों की डिजाइन बदल देते हैं ताकि कैमरे उन्हें आसानी से पढ़ न सकें. इसके अलावा, नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग और खास फिल्म लगाने के मामले भी सामने आए हैं. इससे कैमरे की तस्वीर खराब हो जाती है और वाहन की सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है.
NHAI का कहना है कि बैरियर-लेस टोल सिस्टम भविष्य का समाधान है और इससे ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा. लेकिन साथ ही अधिकारियों ने माना कि टोल चोरी रोकने और सिस्टम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सख्त निगरानी और बेहतर प्रवर्तन जरूरी होगा.