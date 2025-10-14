Advertisement
FasTag पास के बाद NHAI का एक और ऐलान, फ्री में होगा 1000 रुपये का र‍िचार्ज! क्‍या है सरकार का प्‍लान

NHAI ( नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज’ की शुरुआत की है. इस स्कीम के माध्यम से नेशनल हाईवे यूजर्स टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की जानकारी देकर ईनाम जीत सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:53 PM IST
NHAI: 15 अगस्त को FASTag एनुअल पास लॉन्च करने के बाद NHAI ने नई स्कीम शुरू की है. देश में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) 1000 रुपए FasTag रिचार्ज जीतने का मौका दे रहा है. नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई स्कीम के तहत 1000 रुपए का इनाम आप लोगों को FasTag रिचार्ज के रूप में दिया जाएगा. ये स्कीम 31 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी. 

‘स्पेशल कैंपेन 5.0’

NHAI ( नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज’ की शुरुआत की है. इस स्कीम के माध्यम से नेशनल हाईवे यूजर्स टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की जानकारी देकर ईनाम जीत सकते हैं.

क्या करना होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, आपको ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप पर अपना नाम, स्थान, गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी शेयर करते हुए गंदे टॉयलेट की जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करनी होंगी.

यह भी पढ़ें : दिल्‍लीवासियों को मिला दिवाली तोहफा, 11,000 करोड़ रुपये माफ करेगी सरकार

1,000 रुपये कैसे कमाएं? 

हाईवे यूजर्स 1000 रुपये कमा सकते हैं. 

1. राजमार्गयात्रा ऐप का नए वर्जन डाउनलोड करें
2. NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टोल प्लाज़ा पर गंदे शौचालयों की स्पष्ट तस्वीरें लें 
3. ये तस्वीरें टाइम स्टैम्प के साथ जियो-टैग होनी चाहिए 
4. ऐप पर डिटेल सबमिट करें. आप यूजर्स का नाम, (अपना) मोबाइल नंबर और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) सबमिट करें.

क्या है NHAI का मकसद?

नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस पहल को शुरू करने का मकसद यात्रियों को बेहतर स्वच्छता सुविधा देना और सफाई बनाए रखना है.इस कैंपेन को टोल प्लाजा पर स्थित टॉयलेट को साफ-सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

