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बार‍िश में क्‍यों धंसा द‍िल्‍ली-देहरादून एक्‍सप्रेस-वे, NHAI ने बताया कारण; मरम्‍मत के बाद ट्रैफिक बहाल

Delhi Dehradun Expressway Cracks: दिल्ली-देहरादून एक्‍सप्रेस-वे के बार‍िश में धंसने के बाद एनएचएआई ने मरम्‍मत से जुड़ा काम पूरा कर लि‍या है. इसके अलावा NHAI ने यह भी बताया क‍ि आख‍िर यह द‍िक्‍कत क्‍यों हुई और इसका समाधान क्‍या है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:40 AM IST
बार‍िश में क्‍यों धंसा द‍िल्‍ली-देहरादून एक्‍सप्रेस-वे, NHAI ने बताया कारण; मरम्‍मत के बाद ट्रैफिक बहाल
Image Credit: XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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