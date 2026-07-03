Delhi Dehradun Expressway: अगर आप भी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. एक्सप्रेस-वे पर बारिश के बाद सड़क धंसने की घटना सामने आई है. इसको लेकर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया है. एनएचएआई (NHAI) ने तेजी दिखाते हुए एक्सप्रेस-वे के प्रभावित हिस्से की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है. इसके बाद रास्ते को रूटीन ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया है.
बताया जा रहा है हादसा एक खास जगह पर पानी जमा होने के कारण हुआ. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से बताया गया कि स्थानीय निवासियों के लगातार विरोध के कारण वहां स्थाई जल निकासी (ड्रेनेज) सिस्टम शुरू नहीं किया जा सका था. स्थानीय लोग वहां बने कलवर्ट (पुलिया) को ड्रेनेज से जोड़ने नहीं दे रहे थे और उस जगह का इस्तेमाल वाहनों की आवा-जाही के लिए कर रहे थे. इसी कारण पानी का सही निकास नहीं हो पाया और सड़क धंस गई.
इस घटना के तुरंत बाद एनएचएआई (NHAI) ने हाइवे पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया. जब तक स्थाई ड्रेनेज सिस्टम शुरू नहीं हो जाता, तब तक के लिए बारिश के पानी को सुरक्षित निकालने के लिए एक अस्थाई समानांतर नाला बनाने का काम शुरू किया गया है. इसके साथ ही इस पूरे हिस्से की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के सुरक्षित चलता रहे. मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.
NHAI regrets the inconvenience caused to NH commuters due to the road surface cave-in at a location on the Delhi–Dehradun Economic Corridor following rainfall. The section has been restored and opened for regular traffic movement.
The incident occurred due to localized water… pic.twitter.com/c2LEo2qTxg
— NHAI (@NHAI_Official) July 2, 2026
इसके अलावा, एनएचएआई (NHAI) लापरवाही बरतने के आरोप में अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. एनएचएआई की तरफ से साफ किया गया कि वह नेशनल हाईवे को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आपको बता दें बारिश के बाद दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के धंसने का वीडियो पिछले दो दिन से तेजी से वायरल हो रहा है.