इस घटना के तुरंत बाद एनएचएआई (NHAI) ने हाइवे पर मरम्मत का काम शुरू कर द‍िया. जब तक स्थाई ड्रेनेज सिस्टम शुरू नहीं हो जाता, तब तक के लिए बारिश के पानी को सुरक्षित निकालने के लिए एक अस्थाई समानांतर नाला बनाने का काम शुरू क‍िया गया है. इसके साथ ही इस पूरे हिस्से की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के सुरक्षित चलता रहे. मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.