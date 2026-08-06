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Expressway News: 4200 करोड़ की लागत, उद्घाटन के 13 द‍िन बाद एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली बंद; क‍िस खामी के बाद NHAI ने ल‍िया फैसला

Lucknow Kanpur Greenfield Expressway: एनएचएआई ने 4200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को बंद करने का फैसला क‍िया है. यह न‍िर्णय एक्‍सप्रेसवे का 300 मीटर ह‍िस्‍सा धंसने के बाद लि‍या गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:45 AM IST
Expressway News: 4200 करोड़ की लागत, उद्घाटन के 13 द‍िन बाद एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली बंद; क‍िस खामी के बाद NHAI ने ल‍िया फैसला
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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