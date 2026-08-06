Lucknow Kanpur Greenfield Expressway: नया एक्‍सप्रेसवे शुरू होने के 13 द‍िन बाद ही बाद ही उसे टोल-फ्री कर द‍िया गया है. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ से यह फैसला सड़क पर तमाम खामियां सामने आने के बाद ल‍िया गया है. लखनऊ से कानपुर को जोड़ने वाले 63 किमी लंबे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के शुरू होने के कुछ द‍िन बार ही बड़ी खाम‍ियां देखी जा रही हैं. उद्घाटन के 13 दिन के अंदर एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह सड़क धंसने के बाद एनएचएआई (NHAI) की तरफ से यह कदम उठाया गया. एनएचएआई की तरफ से टोल वसूली को तब तक के लिए पूरी तरह सस्‍पेंड कर द‍िया जब तक सभी खाम‍ियों को दुरुस्‍त नहीं कर ल‍िया जाता.