Lucknow Kanpur Greenfield Expressway: एनएचएआई ने 4200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को बंद करने का फैसला किया है. यह निर्णय एक्सप्रेसवे का 300 मीटर हिस्सा धंसने के बाद लिया गया है.
Lucknow Kanpur Greenfield Expressway: नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के 13 दिन बाद ही बाद ही उसे टोल-फ्री कर दिया गया है. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ से यह फैसला सड़क पर तमाम खामियां सामने आने के बाद लिया गया है. लखनऊ से कानपुर को जोड़ने वाले 63 किमी लंबे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के शुरू होने के कुछ दिन बार ही बड़ी खामियां देखी जा रही हैं. उद्घाटन के 13 दिन के अंदर एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह सड़क धंसने के बाद एनएचएआई (NHAI) की तरफ से यह कदम उठाया गया. एनएचएआई की तरफ से टोल वसूली को तब तक के लिए पूरी तरह सस्पेंड कर दिया जब तक सभी खामियों को दुरुस्त नहीं कर लिया जाता.
एक्सप्रेसवे को टोल फ्री करने के अलावा NHAI ने कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी, कंसलटेंट और एक्सप्रेस वे से जुड़े सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इतना ही नहीं, NHAI ने कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी 'पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड' (PNC Infratech Ltd) को नॉन-परफॉर्मर डिक्लेयर करने का नोटिस जारी किया है. यदि कंपनी के खिजाफ यह कार्रवाई आगे बढ़ी तो पीएनसी भविष्य में NHAI के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड नहीं लगा सकेगी.
कंपनी पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की 2 प्रतिशत पेनाल्टी और उसके अधिकारियों को तीन साल तक डिबार करने का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. हादसे की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आईआईटी खड़गपुर के एक्सपर्ट की स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है. अधिकारियों के अनुसार मेंटेनेंस में करीब 3 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस खर्च को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी से वसूला जाएगा. टोल से होने वाले रेवेन्यू लॉस की भरपाई भी कंपनी से ही की जाएगी.
13 जुलाई को इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने के बाद 26 जुलाई को उन्नाव के कोरारी एरिया में हाइवे का करीब 300 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया. टूटी हुई सड़क की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इसके बाद 4,200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे.
NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी और चीफ जनरल मैनेजर गौतम विशाल चरण पहाड़ी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया. लापरवाही उजागर होने के बाद NHAI ने कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर के टीम लीडर और रेजिडेंट इंजीनियर को तुरंत प्रोजेक्ट से हटा दिया. 6 लेन एक्सप्रेसवे को लखनऊ से कानपुर के 90 मिनट के सफर को घटाकर 40 मिनट करना मकसद है.