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NHAI Toll Hike: हाइवे से सफर करना आज से महंगा, NHAI ने बढ़ाया टोल टैक्‍स; क‍िस टोल पर क‍ितने ज्‍यादा देने होंगे पैसे?

Toll Price Hike: एनएचएआई ने आज से पंजाब और हरियाणा के आठ प्रमुख टोल प्‍लाजा के चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद हर टोल पर अब वाहन चालकों को 5 से 10 रुपये अत‍िर‍िक्‍त देने होंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:05 AM IST
NHAI Toll Hike: हाइवे से सफर करना आज से महंगा, NHAI ने बढ़ाया टोल टैक्‍स; क‍िस टोल पर क‍ितने ज्‍यादा देने होंगे पैसे?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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