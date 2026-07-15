अधिकांश प्राइवेट व्‍हीकल के लि‍ए यह बढ़ोतरी 5 से 10 रुपये के बीच की गई है. एनएचएआई (NHAI) ने इस क्षेत्र के कुछ दूसरे नोट‍िफाइड टोल प्लाजा पर भी टोल टैक्‍स में बदलाव क‍िया है. राहत की बात यह है कि प्राइवेट व्‍हीकल्‍स के ल‍िए यह इजाफा 5 से 10 रुपये तक ही सीम‍ित रखा गया है. कमर्शियल व्‍हीकल्‍स के ल‍िये इसमें मामूली से ज्‍यादा बढ़ोतरी की गई है. अधिकारियों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के 50 से ज्‍यादा टोल प्लाजा पर नई दरों को नोट‍िफाई कर द‍िया गया है. आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्‍यादातर टोल पर इस बढ़ोतरी को म‍िन‍िमम लेवल पर ही रखा गया है.