NHAI Toll Hike: अगर आप भी अक्सर नेशनल हाइवे के जरिये सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पंजाब और हरियाणा के नेशनल हाइवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब पहले के मुकाबले अपनी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. एनएचएआई (NHAI) ने आठ प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है. संशोधित दरें 15 जुलाई से लागू हो गई हैं. एनएचएआई की तरफ से लिये गए इस फैसले का सीधा असर चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, अमृतसर, बठिंडा, तरनतारन, फरीदकोट और अबोहर को जोड़ने वाले हाइवे रूट पर सफर करने वालों पर पड़ेगा.
अधिकांश प्राइवेट व्हीकल के लिए यह बढ़ोतरी 5 से 10 रुपये के बीच की गई है. एनएचएआई (NHAI) ने इस क्षेत्र के कुछ दूसरे नोटिफाइड टोल प्लाजा पर भी टोल टैक्स में बदलाव किया है. राहत की बात यह है कि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए यह इजाफा 5 से 10 रुपये तक ही सीमित रखा गया है. कमर्शियल व्हीकल्स के लिये इसमें मामूली से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. अधिकारियों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के 50 से ज्यादा टोल प्लाजा पर नई दरों को नोटिफाई कर दिया गया है. आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर टोल पर इस बढ़ोतरी को मिनिमम लेवल पर ही रखा गया है.
1. घुलाल टोल प्लाजा (चंडीगढ़-खरड़-लुधियाना, NH-05)
कार / LMV (सिंगल): 115 रुपये, पहले ₹110 था (+₹5)
रिटर्न ट्रिप: 170 रुपये, पहले ₹165 था (+₹5)
बस/ट्रक (सिंगल): 390 रुपये, पहले ₹375 था (+₹15)
रिटर्न: 580 रुपये, पहले ₹565 था (+₹15)
2. पेंड टोल प्लाजा (संगरूर-डोगल कलां, NH-52)
कार/LMV (सिंगल): 95 रुपये, पहले ₹90 था (+₹5)
रिटर्न: 145 रुपये, पहले ₹140 था (+₹5)
बस/ट्रक (सिंगल): 325 रुपये, पहले ₹310 था (+₹15)
रिटर्न: 485 रुपये, पहले ₹470 था (+₹15)
3. कोट करोर टोल प्लाजा (अमृतसर-तरनतारन-हरिके-फरीदकोट-बठिंडा, NH-15)
कार / LMV (सिंगल): 50 रुपये, पहले ₹45 था (+₹5)
रिटर्न: 70 रुपये, पहले ₹65 था (+₹5)
बस/ट्रक (सिंगल): 165 रुपये, पहले ₹160 था (+₹5)
रिटर्न: 250 रुपये, पहले ₹240 था (+₹10)
4. लाडोवाल टोल प्लाजा (लुधियाना-जालंधर सेक्शन)
कार/LMV (सिंगल): 245 रुपये, पहले ₹240 था (+₹5)
रिटर्न: 370 रुपये, पहले ₹360 था (+₹10)
5. जंडियाला गुरु टोल प्लाजा (अमृतसर स्ट्रेच)
कार / LMV (सिंगल): 170 रुपये, पहले ₹165 था (+₹5)
रिटर्न: 255 रुपये, जो पहले ₹245 था (+₹10)
6. अबोहर टोल प्लाजा
ज्यादातर प्राइवेट गाड़ियों के लिए एक तरफ के टोल चार्ज में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि भारी गाड़ियों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टोल देना होगा.
7. मौड़ टोल प्लाजा
कार चलाने वालों को लगभग 5 रुपये ज्यादा देने होंगे; बसों और ट्रकों के लिए नई दरें तय कर दी गई हैं.
8. बाकी टोल प्लाजा
NHAI ने इस इलाके के दूसरे टोल प्लाजा पर भी टोल चार्ज में बदलाव किया है. प्राइवेट गाड़ियों के लिए बढ़ोतरी ₹5 से ₹10 तक की है. वहीं, कमर्शियल गाड़ियों के लिए बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा है. अधिकारियों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में 50 से ज्यादा टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की गई हैं. लेकिन ज्यादातर जगह पर बढ़ोतरी को कम रखा गया है.
टोल बढ़ोतरी के पीछे के कारणों को साफ करते हुए एनएचएआई (NHAI) की तरफ से बताया गया कि नेशनल हाइवे के नियमों के तहत टोल चार्ज में समय-समय पर बदलाव किया जाता है. यह संशोधन मुख्य रूप से देश में बढ़ती महंगाई और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को ध्यान में रखकर किया जाता है. अलग-अलग टोल प्लाजा के कंसेशनल एग्रीमेंट (Concession Agreements) के बेस पर साल के अलग-अलग समय पर यह बदलाव किये जाते हैं.