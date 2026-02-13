Advertisement
फोटो अपलोड कर पाएं ₹1000, NHAI की खास पहल; FASTag रिचार्ज का बड़ा मौका

साफ-सफाई के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए NHAI 30 जून 2026 तक ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज’ चला रहा है. ये पहल नेशनल हाईवे यूजर्स को टोल प्लाजा पर किसी भी गंदे टॉयलेट की रिपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देगी.

Feb 13, 2026
Trending Photos

National Highway Authority of India :  नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है. नेशनल हाईवे पर आने-जाने वालों की सुविधा और साफ-सफाई के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए NHAI 30 जून 2026 तक ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज’ चला रहा है. ये पहल नेशनल हाईवे यूजर्स को टोल प्लाजा पर किसी भी गंदे टॉयलेट की रिपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देगी.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट करने होंगे अपलोड?

पार्टिसिपेंट्स राजमार्गयात्रा ऐप के लेटेस्ट वर्शन से जियो-टैग्ड फोटो अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही नाम, लोकेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स भी अपलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : ट्रेड के बाद ट्रंप के साथ एक और डील पर बन रही बात,घट जाएगा आपके घर का बिल

 

कितना मिलेगा इनाम?

ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने वाले वेरिफाइड और एलिजिबल VRN को FASTag रिचार्ज के रूप में ₹1,000 का इनाम मिलेगा.  आपको FASTag में ₹1,000 का फ्री रिचार्ज पाने के लिए ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप का नया वर्जन डाउनलोड करना होगा. बता दें, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से मिल जाएगा. आप  ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी टोल प्लाजा पर गंदे या बदबूदार टॉयलेट देखते ही उस टॉयलेट की फोटो लें और इस नए ऐप पर अपलोड करें.

ये भी पढ़ें : अमेरिका में 90 लाख करोड़ डुबाने के बाद भारत के IT शेयरों के पीछे पड़ा AI का नया भूत

क्या है इस स्कीम का मकसद?

NHAI की इस पहल का मकसद सिर्फ यात्रियों को रिचार्ज ही देना ही नहीं है. बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करना है. इस स्कीम के तहत यात्रियों को स्वच्छता के लिए जागरूक होने का मौका मिलता है.

 

