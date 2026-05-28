NHAI का बड़ा इंफ्रा मिशन, 1,692 किमी हाईवे से होगी ₹35,000 करोड़ की कमाई; हाईवे को लेकर क्या है प्लान?

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National Highways Authority of India (NHAI) : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FY27 में देशभर के 1,692.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को मोनेटाइज करने की तैयारी कर ली है. ये प्रक्रिया टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) मॉडल के तहत की जाएगी. सरकार की व्यापक एसेट मोनेटाइजेशन रणनीति के तहत ये कदम उठाया जा रहा है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि इस सूची में उन हाईवे एसेट्स को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें NHAI के नए पब्लिक InvIT ‘राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT)’ के जरिए बाद में मोनेटाइज किया जाएगा. सरकार ने FY26 में हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन से करीब ₹29,000 करोड़ जुटाए थे, जबकि FY27 के लिए लगभग ₹35,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
मोनेटाइजेशन के लिए चिन्हित हाईवे सेक्शन हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में स्थित हैं. NHAI के मुताबिक ये सभी हाईवे महत्वपूर्ण आर्थिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर हैं, जहां ट्रैफिक क्षमता और कनेक्टिविटी काफी मजबूत है.
इनमें हरियाणा का 52 किमी लंबा दिल्ली/हरियाणा बॉर्डर-रोहतक सेक्शन (NH-9), 57 किमी हिसार-दबवाली सेक्शन, यूपी/हरियाणा बॉर्डर-यमुनानगर-पंचकूला NH-344 का 105.5 किमी हिस्सा, झारखंड का हजारीबाग-बरही-कोडरमा सेक्शन (NH-20), तमिलनाडु का मदुरै-चेत्तिकुलम-नाथम सेक्शन (NH-785) और उत्तर प्रदेश का 72.2 किमी लंबा वाराणसी-बिरनोन सेक्शन (NH-29) शामिल हैं.
सरकार का कहना है कि टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर और InvIT मॉडल के जरिए पारदर्शी तरीके से मोनेटाइजेशन किया जाएगा. इससे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी भी मजबूत होगी. मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से पूंजी जुटाकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना, हाईवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और देशभर में लॉजिस्टिक व कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है.
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