बिजनेस

ट्रेनों में सिर्फ हलाल मांस परोसने पर NHRC का रेलवे को नोटिस, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Railway Board: एनएचआरसी (NHRC) की तरफ से रेलवे बोर्ड (Railway Board) के चेयरमैन को नोट‍िस जारी कर हलाल-प्रोसेस्ड मांस परोसे जाने पर र‍िपोर्ट मांगी गई है. शिकायत में कहा गया है क‍ि यह पॉल‍िसी धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:26 PM IST
ट्रेनों में सिर्फ हलाल मांस परोसने पर NHRC का रेलवे को नोटिस, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

NHRC: राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की तरफ से भारतीय रेल में केवल हलाल-प्रोसेस्ड मांस परोसे जाने की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है. आयोग ने रेलवे बोर्ड (Railway Board) के चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के अंदर ड‍िटेल्‍ड एक्शन टेकेन रिपोर्ट (ATR) जमा कराने का आदेश द‍िया है. मामला मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया गया है. इससे जुड़ी शिकायत 21 नवंबर को दर्ज की गई थी, जिसे 24 नवंबर को आयोग की बैठक में रखा गया. आयोग के मेंबर प्रियांक कानूंगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया.

धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है पॉल‍िसी

शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया क‍ि भारतीय रेलवे केवल हलाल प्रोसेस से तैयार किया गया मांस ही नॉन-वेज भोजन के रूप में उपलब्ध कराता है. शिकायत के अनुसार यह पॉल‍िसी धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है और यात्रियों की स्वतंत्र पसंद का उल्लंघन है. शिकायत में कहा गया कि इससे हिंदू तथा सिख यात्रियों को उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे उनके धार्मिक अधिकार, समानता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है.

आजीविका पर पड़ता है सीधा असर
शिकायत में यह भी कहा गया कि हलाल मांस की अनिवार्यता से हिंदू अनुसूचित जाति समुदाय, जो परंपरागत रूप से मीट व्यापार से जुड़ा रहा है, उसकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है. यह नीति उन्हें समान अवसरों से वंचित करती है और उनके अधिकारों का हनन करती है. आयोग ने इस बिंदु को अहम माना और कहा कि यह मुद्दा जीविका के अधिकार और गैर-भेदभाव की संवैधानिक भावना के विपरीत प्रतीत होता है.

शिकायतकर्ता ने मामले में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(जी), 21 और 25 के उल्लंघन का हवाला दिया है. साथ ही, उन्होंने ओल्गा टेलिस (1985), इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2018), स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम अप्पा बालू इंगले (1995) और एनएचआरसी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (2009) जैसे अहम मामलों का भी उल्लेख किया है. आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सरकारी संस्थान होने के नाते रेलवे को देश के सभी धार्मिक समुदायों की खाद्य आदतों और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. केवल हलाल मांस परोसने की व्यवस्था सेक्युलर सिद्धांतों, समानता और गैर-भेदभाव के खिलाफ मानी जा सकती है.

एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच कराए और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजे. साथ ही, रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के आधिकारिक ईमेल पर भेजने के लिए भी कहा गया है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railwaysnhrc

