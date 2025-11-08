कब लौटेगी बाजार की रफ्तार, आखिर क्यों निफ्टी-सेंसेक्स नहीं बना पा रहे हैं नए रिकॉर्ड, क्या है इसके पीछे की वजह?

Share Market Trends : भारत की आर्थिक ग्रोथ और महंगाई के हालात अनुकूल रहने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार नए शिखर तक पहुंचने में संघर्ष कर रहा है. 23 अक्टूबर को सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 85,290 और 26,104 के 52-सप्ताह के हाई लेवल को छूते हुए उम्मीदें जगाईं कि बाजार जल्द ही नए शिखर पर पहुंच सकता है. लेकिन इसके बाद बाजार की स्थिति उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रही है. घरेलू बाजार में विभिन्न क्षेत्रों में लाभ सुरक्षित करने की प्रवृत्ति देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट जारी रखने की ओर बढ़ रहे हैं.

क्या है मार्केट का सेंटीमेंट?

घरेलू बाजार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावों के बीच फंसा हुआ है. लाभ में स्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारत की स्वस्थ मैक्रो स्थिति प्रमुख पॉजिटिव है. दूसरी ओर, वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका के टैरिफ़ प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं. कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक, 'कुल लाभ हमारी उम्मीदों से आगे हैं, जिसमें meta, खनन और तेल कंपनियों ने प्रमुख योगदान दिया है.

कम रह सकती है महंगाई

इस साल महंगाई कम रह सकती है और वैश्विक संकट के बावजूद GDP ग्रोथ लचीली बनी रह सकती है. रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 1 की नीति बैठक में महंगाई का अनुमान FY26 के लिए 3.1% से घटाकर 2.6% किया और वहीं GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. डेलॉइट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.7-6.9% के बीच बढ़ने की संभावना है.

फिर भी बाजार क्यों पीछे है?

भारत में AI आधारित कंपनियों की कमी और विदेशी पूंजी का निरंतर फ्लो न होने के कारण बाजार प्रमुख विकसित और उभरते बाजारों के मुकाबले पिछड़ गया है. जुलाई से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगभग ₹1.4 लाख करोड़ के भारतीय शेयर बेचे हैं, जो बाजार को स्थायी लाभ बनाए रखने से रोक रहा है. ICICI सिक्योरिटीज के पंकज पांडे के अनुसार, 'ये स्पष्ट क्षेत्रीय बदलाव का मामला है. FII निवेश अभी भी अस्थिर है. इसलिए पहले की रैली—जो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंक, ऑटो और IT द्वारा संचालित थी. अब अन्य सेक्टर में शिफ्ट हो रही है.' इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और बिहार विधानसभा चुनाव ने भी बाजार में सतर्कता बढ़ाई है.

मोटिलाल ओसवाल के नंदिश शाह का मानना है कि भारतीय बाजार पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं और आने वाले समय में डिविडेंड और सुधार के साथ बाजार में ग्रोथ की संभावना है.