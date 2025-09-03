 Zerodha Down: शेयर बाजार की ट्रेडिंग के बीच निखिल कामथ की जीरोधा डाउन, ऐप से स्टॉक की प्राइस वैल्यू गायब, 75.85 लाख इन्वेस्टर्स परेशान
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए बाजार में ब्रोकिंग ऐप मौजूद है. देश के सबसे बड़े ब्रोकिंग ऐप में एक जीरोधा ( Zerodha) एक बार फिर से डाउन हो गई.  ब्रोकिंग फर्म जीरोधा मार्केट के  ट्रेडिंग आवर के दौरान ही डाउन हो गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 03, 2025, 11:28 AM IST
Zerodha Down: शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए बाजार में ब्रोकिंग ऐप मौजूद है. देश के सबसे बड़े ब्रोकिंग ऐप में एक जीरोधा ( Zerodha) एक बार फिर से डाउन हो गई.  ब्रोकिंग फर्म जीरोधा मार्केट के  ट्रेडिंग आवर के दौरान ही डाउन हो गई. बाजार खुलने के साथ ही शुरुआती घंटे में जीरोधा के KITE ऐप पर लोगों को ट्रेडिंग में परेशानी होने लगी. काइट ऐप पर लोगों को स्टॉक्स के रेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं.  

KITE ऐप पर यूजर्स हुए परेशान 

जीरोधा  के पास 75.85 लाख यूजर्स हैं. सुबह बाजार खुलने के साथ जैसे ही इन्वेस्टर्स जीरोधा के काइट ऐप पर गए ऐप डाउन हो गया. ऐप ने काम करना बंद कर दिया.  लोगों को ऐप न तो ट्रेड की प्राइस वैल्यू दिख रही थी, न ही पोर्टफोलियो अपडेट दिख रहा था. बाजार के ट्रेडिंग टाइम के दौरान इन्वेस्टर्स के लिए हर सेकेंड अहम होता है. इस तकनीकी खामी से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. यूजर्स न तो शेयर की कीमत देख पा रहे थे, ताकि वो उसे खरीद या बेंच सकें और न ही उन्हें अपने प्रोफाइल को अपडेट दिख रहा था. खासकर उन यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिन्होंने ऑर्डर डाले थे. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका ऑर्डर पूरा हुआ या नहीं.  

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ 

जीरोधा के डाउन होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा दिखाने लगे. लोग काइट ऐप का स्क्रीनशॉर्ट शेयर कर सवाल पूछ रहे है. जीरोधा के साथ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कभी एक्सपायरी डे पर तो कभी बजट सेशन के दौरान जीरोधा का ऐप क्रैश हो चुका है.   GST काउंसिल की बैठक जारी, 0 टैक्स के दायरे में आ सकते हैं आपके घर के ये सामान, कीमत होगी धड़ाम

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Nikhil Kamath

