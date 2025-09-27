Advertisement
पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के साले मयंक मेहता को माफी, सरकारी गवाह बनेंगे

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में माफी न देने का कोई कारण नहीं है. लेकिन माफी सिर्फ मयंक के व्यक्तिगत रूप में है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मयंक विदेश में रहते हैं, फिर भी अभियोजन उन्हें भारत लाने की व्यवस्था करे ताकि वह सुनवाई में हिस्सा ले सकें.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:32 PM IST
पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के साले मयंक मेहता को माफी, सरकारी गवाह बनेंगे

Nirav Modi PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले में नीरव मोदी के साले मयंक मेहता को स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट ने माफी दे दी है. कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली और उन्हें सरकारी गवाह बनाने का फैसला किया है. यह घोटाला देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में से एक है, जिसमें नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं. मयंक की माफी से जांच एजेंसियों को नई जानकारी मिल सकती है.

कोर्ट का फैसला, शर्तों के साथ माफी

स्‍पेशल सीबीआई जज एवी गुजराती ने इस बारे में 22 सितंबर को आदेश दिया. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 343 और 344 के तहत मयंक की अर्जी मंजूर की. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में माफी न देने का कोई कारण नहीं है. लेकिन माफी सिर्फ मयंक के व्यक्तिगत रूप में है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मयंक विदेश में रहते हैं, फिर भी अभियोजन उन्हें भारत लाने की व्यवस्था करे ताकि वह सुनवाई में हिस्सा ले सकें. मयंक को सभी फैक्‍ट का पूरा और असली खुलासा करना होगा.

ईडी मामले में पहले ही गवाह बने मयंक
मयंक के वकील अमित देसाई और मनवेंद्र मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2021 में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मयंक और उनकी पत्‍नी पूर्वी मेहता (नीरव की बहन) को पहले ही माफी मिल चुकी है. दोनों ने पूरा खुलासा किया था. ईडी का केस सीबीआई के मूल अपराध पर बेस्‍ड है. देसाई ने कहा कि ब्रिटिश नागरिक मयंक जो 35 साल से हॉन्गकॉन्ग में रहते हैं. सितंबर 2021 में खुद भारत आए. उन्होंने जांच में मदद की और नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने में सहयोग दिया.

ईडी से मामले में पहले माफी मिल चुकी
सीबीआई ने भी माफी पर कोई आपत्ति नहीं जताई. अभियोजन पक्ष ने कहा कि ईडी मामले में पहले माफी मिल चुकी है. लेकिन शर्त है कि मयंक नीरव मोदी की भूमिका और पूरे घोटाले की साजिश का पूरा ब्योरा दें. मयंक पर आईपीसी की धारा 120-बी (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 409 (विश्‍वासघात) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा था. जांच में उन्होंने सहयोग किया है.

मयंक के विदेश जाने पर रोक लगाई
यह फैसला सीबीआई के पुराने रुख में बदलाव है. सालों तक एजेंसी ने मयंक के विदेश जाने पर रोक लगाई थी. आरोप था कि उन्होंने गंदे पैसे लिए और समन पर सही जानकारी नहीं दी. सीबीआई का दावा था कि नीरव की शेल कंपनियों से करोड़ों डॉलर पूर्वी और मयंक को मिले. 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, जिससे जेल जाने से बचे. कई बार समन भेजे, लेकिन उपयोगी जानकारी न मिली. अब माफी से मामला तेजी पकड़ सकता है.

13 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड
पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट से 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. मुंबई के ब्रेडी हाउस शाखा के अधिकारियों को र‍िश्‍वत देकर विदेशी बैंकों से कर्ज लिया. नीरव लंदन जेल में हैं, चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण लड़ रहे. मयंक की गवाही से साजिश का राज खुल सकता है. यह भारत की वित्तीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है. जांच एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि इससे संपत्ति जब्ती तेज होगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PNBnirav modi

;