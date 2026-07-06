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नीरव मोदी के सभी कानूनी रास्ते बंद, आख‍िरी लड़ाई भी हारा; भारत में कब होगा प्रत्यर्पण?

Nirav Modi PNB Scam: नीरव मोदी की तरफ से ब्रिटेन में सभी कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद अप्रैल 2026 में ईसीएचआर का दरवाजा खटखटाया गया था. इससे पहले ब्र‍िटेन की तरफ से उसे तुरंत भारत भेजने के लिए प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:37 PM IST
नीरव मोदी के सभी कानूनी रास्ते बंद, आख‍िरी लड़ाई भी हारा; भारत में कब होगा प्रत्यर्पण?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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