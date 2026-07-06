Nirav Modi Nirav Modi Extradition: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है. यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में आखिरी कानूनी लड़ाई हारने के बाद अब नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह तय हो गया है. सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी के पास मौजूद सभी कानूनी रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं. ब्रिटेन सरकार की तरफ से अब उसके प्रत्यर्पण के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और अब महज कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं.
इससे पहले यह सामने आया था कि ईसीएचआर (ECHR) ने नीरव मोदी की याचिका को गुप्त रखा था और पूरे प्रोसेस को गोपनीय बनाए रखा था. स्ट्रैसबर्ग स्थित यह अदालत मामलों के लंबित रहने के दौरान उनकी जानकारी शेयर नहीं करती है. नीरव मोदी ने ब्रिटेन में अपने सभी कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद अप्रैल 2026 में ईसीएचआर (ECHR) का दरवाजा खटखटाया था. इससे ठीक पहले यूके की सरकार ने उसे तुरंत भारत भेजने के लिए प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेजों को मंजूरी दे दी थी.
नीरव मोदी की तरफ से यह कदम तब उठाया गया, जब यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था. अदालत की तरफ से यह माना गया था कि भारत सरकार की तरफ से जेल की स्थितियों और आरोपी के साथ किये जाने व्यवहार को लेकर दिए गए आश्वासन पूरी तरह से पर्याप्त और संतोषजनक हैं. मानवाधिकार अदालत ने भी नीरव मोदी को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है. ऐसे में राजनयिक सूत्रों का कहना है कि उसके प्रत्यर्पण के रास्ते में अब कोई भी कानूनी अड़चन बाकी नहीं है.
नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तारी के बाद से ही वांड्सवर्थ जेल में बंद है. भारत में सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पीएनबी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उसकी तलाश है. राजनयिक सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि ब्रिटेन के अधिकारियों की तरफ से उसे भारत को सौंपने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और किसी भी वक्त नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है.
इससे पहले मार्च में लंदन के हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ बंद हो चुकी अदालती कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए कहा था. नीरव मोदी ने अपनी बंद कार्यवाही को दोबारा शुरू कराने के लिए ब्रिटेन के चर्चित 'भंडारी मामले' के फैसले का सहारा लिया था. दरअसल, रक्षा सौदों के बिचौलिए संजय भंडारी ने दावा किया था कि भारत भेजे जाने पर उसे टॉर्चर किया जाएगा. इसके बाद यूके की अदालत ने मानवीय आधार पर उसके प्रत्यर्पण को रोक दिया था.
इसी आधार पर नीरव मोदी ने भी दावा किया था कि भारत जाने पर उसे प्रताड़ना का खतरा है. हालांकि, भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) के अधिकारियों ने अदालत में ठोस दलीलें और सबूत पेश करके नीरव मोदी के इस झूठे दावे को पूरी तरह से नाकाम कर दिया. यूके हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि नीरव मोदी की याचिका और उसके हालात असाधारण नहीं हैं, इसलिए इस मामले को दोबारा खोलना बिल्कुल सही नहीं होगा.