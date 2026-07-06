नीरव मोदी की तरफ से यह कदम तब उठाया गया, जब यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था. अदालत की तरफ से यह माना गया था क‍ि भारत सरकार की तरफ से जेल की स्थितियों और आरोपी के साथ किये जाने व्यवहार को लेकर दिए गए आश्‍वासन पूरी तरह से पर्याप्त और संतोषजनक हैं. मानवाधिकार अदालत ने भी नीरव मोदी को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है. ऐसे में राजनय‍िक सूत्रों का कहना है कि उसके प्रत्यर्पण के रास्ते में अब कोई भी कानूनी अड़चन बाकी नहीं है.