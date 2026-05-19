'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं निर्मला सीतारमण, दे दिया पूरा रिपोर्ट कार्ड

Nirmala Sitharaman Defends Modi Govt : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग- गरीब, किसान, महिला, युवा और MSME को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जनधन खाते, मुद्रा लोन, पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आखिर किसके लिए चलाई जा रही हैं?

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है. इनका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है. उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकती, तो उसे कम से कम बाधाएं खड़ी करना बंद करना चाहिए.

वर्ष 2014 से हम अपनी नीतियों और कदमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। Add Zee News as a Preferred Source किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और MSMEs हमारे शासन ढांचे के मूल केंद्र में हैं। पूछना चाहती हूँ :

क्या 58 करोड़ जनधन खाते अडानी/अंबानी के लिए हैं?

57 करोड़ मुद्रा लोन खाते …… — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 19, 2026

58 करोड़ जनधन खाते, 57 करोड़ मुद्रा लोन

उन्होंने कहा कि 58 करोड़ जनधन खाते, 57 करोड़ मुद्रा लोन खाते, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, ई-श्रम कार्ड और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई गई हैं. साथ ही 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है.

किसानों पर बोझ नहीं डाला

सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला. MSMEs के लिए ECLGS 5.0 योजना लाई गई और पिछले साल MSME क्रेडिट ग्रोथ 33% रही. वहीं कृषि ऋण वृद्धि 15.7% दर्ज की गई, जो किसानों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

उन्होंने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, PM स्वनिधि और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलें सीधे आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं. वित्त मंत्री ने विपक्ष पर 'डर का माहौल' बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम लोगों में भ्रम फैलाना नहीं होना चाहिए.