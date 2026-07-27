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'हमने छात्रों को नहीं रोका...' पेपर लीक पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर क्‍या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?

NEET Paper Leak: एक न्‍यूज चैनल को द‍िये इंटरव्‍यू में व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने युवाओं के आंदोलन पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्‍होंने कहा, सरकार ने यूथ की भावनाओं का सम्‍मान करते हुए प्रदर्शन की अनुमति दी थी. सरकार ने छात्रों को शांत‍िपूर्ण प्रदर्शन से नहीं रोका.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:50 AM IST
'हमने छात्रों को नहीं रोका...' पेपर लीक पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर क्‍या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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