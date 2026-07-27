Nirmala Sitharaman on Student Protest: युवाओं की तरफ से पिछले दिनों नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) पर नाराजगी जताते हुए किये गए महीने भर लंबे आंदोलन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाने या रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की. एक न्यूज चैनल को दिये इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी हमेशा से देश और समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाती रही है. सरकार ने उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी.
वित्त मंत्री ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि हर दौर का युवा समाज में मौजूद खामियों को देखकर संवेदनशील होता है. अपने जेएनयू (JNU) के दिनों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यूथ व्यवस्था में सुधार, सही और समय पर कार्रवाई चाहता है. युवा बदलाव लाने की भावना से आंदोलन करते हैं, यह युवाओं की स्वाभाविक सोच है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बात पर उनकी कोई दो राय नहीं है और वे युवाओं के इस जज्बे का दिल से स्वागत करती हैं.
सीतारमण की तरफ से उन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उसकी गंभीरता को समझने में समय लगा दिया. उन्होंने कहा, सरकार ने जमीनी हकीकत को समझकर युवाओं की आवाज सुनी. उन्होंने यह भी साफ किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार था. सरकार ने किसी भी मोड़ पर युवाओं के आंदोलन को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि नियम के तहत अनुमति दी गई.
सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के बदलते तरीकों पर बात करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने माना कि सरकार को युवाओं से उनकी ही भाषा में बातचीत करने पर काम करने की जरूरत है. आज के युवा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और उनके बोलने का अंदाज अलग है. इसलिए सरकार को अपनी बात इस तरह रखनी होगी, जो समझने में आसान हो और ज्यादा बोझिल न हो.
युवाओं से उनकी ही भाषा में जुड़ने की बात स्वीकार करने के साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार के सामने आने वाली व्यावहारिक सीमाओं पर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया जाता है तो वह कानूनी जांच के दायरे में आता है. अदालती समीक्षा के कारण सरकार ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो साफ न हो या हल्की लगे. सरकार की बात हमेशा ऐसी कानूनी रूप से साफ होनी चाहिए जो अदालती पैमाने पर सही साबित हो सके.