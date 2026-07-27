Nirmala Sitharaman on Student Protest: युवाओं की तरफ से प‍िछले द‍िनों नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) पर नाराजगी जताते हुए क‍िये गए महीने भर लंबे आंदोलन के बाद केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. केंद्रीय मंत्री ने साफ क‍िया क‍ि सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाने या रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की. एक न्‍यूज चैनल को द‍िये इंटरव्‍यू के दौरान व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि युवा पीढ़ी हमेशा से देश और समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाती रही है. सरकार ने उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी.