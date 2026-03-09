क्या क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से भारत में महंगाई नहीं बढ़ेगी? जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा

वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन बदलावों से भारत में महंगाई दर पर कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा होगा.
Nirmala Sitharaman on crude price Surge : वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में हालिया उछाल के बावजूद भारत में महंगाई पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है. ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की महंगाई दर नियंत्रित लेवल पर है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तय लक्ष्य दायरे के निचले लेवल के करीब बनी हुई है. वित्त मंत्री ने बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसके चलते ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और कुछ समय के लिए कीमतें काफी ऊपर चली गईं. हालांकि, सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी का भारत की महंगाई दर पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
'महंगाई दर पर कोई बड़ा खतरा नहीं'
वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन बदलावों से भारत में महंगाई दर पर कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा होगा. उन्होंने कहा कि महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय लक्ष्य दायरे के भीतर नार्मल लेवल पर बनी हुई है.
सरकार के मुताबिक, फरवरी के अंत में जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ने के बाद भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत लगभग 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. जनवरी 2026 में रिटेल महंगाई दर करीब 2.75% रही, ये आरबीआई के 2% से 6% के लक्ष्य दायरे के निचले स्तर के करीब है.
'महंगाई पर असर कई कारकों पर निर्भर करता है'
वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का महंगाई पर असर कई कारकों पर निर्भर करता है. इनमें रुपये की विनिमय दर, वैश्विक मांग-आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का असर और ये भी बात शामिल है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का घरेलू ईंधन कीमतों पर कितना असर पड़ता है. सरकार ने बताया कि महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इनमें जरूरी खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर बाजार में अनाज देना, आयात को आसान बनाना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय भी शामिल हैं.
विदेशमंत्री जयशंकर ने भी दी बड़ी अपडेट
सोमवार को राज्यसभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि सरकार कच्चे तेल की आपूर्ति और क्षेत्र की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है. उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में विवादों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है. विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है. चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल पर निर्भर करता है. इसलिए सरकार इस स्थिति के हर पहलू का सावधानीपूर्वक आकलन कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना है.