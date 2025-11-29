Nirmala Sitharaman in Amaravati: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान कहा क‍ि पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक और वित्तीय संस्थान आंध्र प्रदेश की विकास योजनाओं को सपोर्ट करना चाह‍िए. वह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 15 पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों और इंश्‍योरेंस कंपनियों के रीजनल हेड ऑफ‍िस के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं. वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया क‍ि देश में पहली बार किसी राज्य की राजधानी में सभी पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों और इंश्‍योरेंस कंपनियों की एक पूरी सड़क स्थापित की जा रही है. 'उन्होंने कहा क‍ि यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है.'

'फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाने में मदद म‍िलेगी'

सीतारमण ने बताया कि 15 वित्तीय संस्थान एक साथ आए हैं ताकि नई राजधानी के विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र का मजबूत सहयोग तय क‍िया जा सके. उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की राजधानी को फाइनेंश‍ियल सेंटर के रूप में विकसित करने के मद्देनजर सराहना की. सीतारमण ने याद दिलाया कि ज्‍वाइंट आंध्र प्रदेश के समय हैदराबाद में पहला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट उनके नेतृत्व में विकसित हुआ था. आज वही अनुभव अमरावती में एक नए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को आकार देने में मदद करेगा.

मजबूत और समृद्ध राजधानी का निर्माण जल्‍द होगा...

वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि नायडू के नेतृत्व में एक मजबूत और समृद्ध राजधानी का निर्माण शीघ्र होगा. उन्होंने बैंकों से कहा कि वे आंध्र प्रदेश की क्षमता को समझें और उसी अनुरूप अपनी भूमिका निभाएं. सीतारमण ने कहा कि राजधानी निर्माण में किसानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए बैंकों और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण देने तक सीमित नहीं है.

न‍िवेश में बैंकों की अहम भूम‍िका

मुख्यमंत्री की नौ जिलों में हॉर्टिकल्चर हब विकसित करने की योजना को 'भविष्यवादी सोच' बताते हुए उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को देखते हुए यह पहल राज्य के हर जिले को लाभ देगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं में निवेश की जरूरत होगी, जिसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है. सीतारमण ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी हैं, क्योंकि जब भी वह आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उनसे चर्चा करती हैं, तो तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है.

व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम की ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन मिला है कि हर संभव सहायता प्रदान की जाए. कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया गया. राज्य सरकार के अनुसार इन 15 संस्थानों के माध्यम से 1,328 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 6,541 रोजगार सृजित होंगे. (IANS)