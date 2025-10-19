Advertisement
trendingNow12967617
Hindi Newsबिजनेस

दिवाली से पहले सरकार की 'स्पेशल वॉच लिस्ट'! इन 54 चीजों पर क्यों रखी जा रही है पैनी नजर?

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 54 जरूरी वस्तुओं की लगातार निगरानी कर रही है और ज्यादातर मामलों में कंपनियों ने टैक्स कटौती का फायदा जनता तक पहुंचाया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली से पहले सरकार की 'स्पेशल वॉच लिस्ट'! इन 54 चीजों पर क्यों रखी जा रही है पैनी नजर?

GST Rate Cut Impact: हाल में की गई GST दरों में कटौती का फायदा देशभर में कंज्यूमर तक पहुंच गया है. ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 54 जरूरी वस्तुओं की लगातार निगरानी कर रही है और ज्यादातर मामलों में कंपनियों ने टैक्स कटौती का फायदा जनता तक पहुंचाया है. TOI के मुताबिक, जिन वस्तुओं पर नजर रखी गई उनमें मक्खन, घी, पनीर, साबुन, शैम्पू, AC मशीनें और टीवी जैसी जरूरी चींजे शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि एसी, टीवी, टोमैटो केचप, पनीर और सीमेंट जैसे उत्पादों की कीमतों में उम्मीद से ज्यादा कटौती दर्ज की गई, जबकि नोटबुक, चॉकलेट, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पेंसिल, थर्मामीटर और साइकिल की कीमतों में अनुमान से कम कटौती देखी गई है.

दरों में कटौती आम लोगों तक पहुंच रही है : सीतारमण 

सीतारमण ने कहा, 'हमने जिन वस्तुओं की निगरानी की है. उनमें टैक्स कटौती का एवरेज फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचा है. कुछ मामलों में तो लाभ अपेक्षा से भी ज्यादा दिया गया है. ये आम जनता के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि शैंपू की कीमतों में 11% की अपेक्षा 12.36% की गिरावट आई है. जबकि घरेलू सामानों की कीमतों में 6.25% की अपेक्षा 10.24% की कमी आई है. सीतारमण ने कहा कि ऐसी हर वस्तु का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है. दरों में कटौती आम लोगों तक पहुंच रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि रिटेल आंकड़े GST में बदलावों के बाद बाजार में मजबूत प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेज़ी से ग्रोथ हुई है. सितंबर में ट्रैक्टरों की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है जबकि प्रमुख निर्माताओं ने लागू होने के पहले दिन टेलीविजन की बिक्री में 30-35% की ग्रोथ दर्ज की है.  

यह भी पढ़ें : सरकारी के बाद प्राइवेट बैंक भी ब‍िकने की कगार पर,26850 करोड़ वाली डील में कौन शाम‍िल

 

कर सुधार केवल त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं

सीतारमण ने कहा कि कर सुधार केवल त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं हैं. बल्कि इनका उद्देश्य एक अधिक कुशल सिस्टम बनाना है. उन्होंने कहा, 'हम बेहतर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं. लगभग 2 लाख करोड़ रुपये प्रति माह हो रहा है. बेहतर कलेक्शन से अधिक फायदा देने की गुंजाइश बनती है.'

वित्त मंत्री ने बताया कि ये बदलाव 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए थे. इन नए GST सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स दरों को घटाकर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST Rate Cut Impact

Trending news

कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?