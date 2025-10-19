दिवाली से पहले सरकार की 'स्पेशल वॉच लिस्ट'! इन 54 चीजों पर क्यों रखी जा रही है पैनी नजर?

GST Rate Cut Impact: हाल में की गई GST दरों में कटौती का फायदा देशभर में कंज्यूमर तक पहुंच गया है. ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 54 जरूरी वस्तुओं की लगातार निगरानी कर रही है और ज्यादातर मामलों में कंपनियों ने टैक्स कटौती का फायदा जनता तक पहुंचाया है. TOI के मुताबिक, जिन वस्तुओं पर नजर रखी गई उनमें मक्खन, घी, पनीर, साबुन, शैम्पू, AC मशीनें और टीवी जैसी जरूरी चींजे शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि एसी, टीवी, टोमैटो केचप, पनीर और सीमेंट जैसे उत्पादों की कीमतों में उम्मीद से ज्यादा कटौती दर्ज की गई, जबकि नोटबुक, चॉकलेट, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पेंसिल, थर्मामीटर और साइकिल की कीमतों में अनुमान से कम कटौती देखी गई है.

दरों में कटौती आम लोगों तक पहुंच रही है : सीतारमण

सीतारमण ने कहा, 'हमने जिन वस्तुओं की निगरानी की है. उनमें टैक्स कटौती का एवरेज फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचा है. कुछ मामलों में तो लाभ अपेक्षा से भी ज्यादा दिया गया है. ये आम जनता के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि शैंपू की कीमतों में 11% की अपेक्षा 12.36% की गिरावट आई है. जबकि घरेलू सामानों की कीमतों में 6.25% की अपेक्षा 10.24% की कमी आई है. सीतारमण ने कहा कि ऐसी हर वस्तु का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है. दरों में कटौती आम लोगों तक पहुंच रही है.

उन्होंने कहा कि रिटेल आंकड़े GST में बदलावों के बाद बाजार में मजबूत प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेज़ी से ग्रोथ हुई है. सितंबर में ट्रैक्टरों की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है जबकि प्रमुख निर्माताओं ने लागू होने के पहले दिन टेलीविजन की बिक्री में 30-35% की ग्रोथ दर्ज की है.

कर सुधार केवल त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं

सीतारमण ने कहा कि कर सुधार केवल त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं हैं. बल्कि इनका उद्देश्य एक अधिक कुशल सिस्टम बनाना है. उन्होंने कहा, 'हम बेहतर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं. लगभग 2 लाख करोड़ रुपये प्रति माह हो रहा है. बेहतर कलेक्शन से अधिक फायदा देने की गुंजाइश बनती है.'

वित्त मंत्री ने बताया कि ये बदलाव 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए थे. इन नए GST सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स दरों को घटाकर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया था.