Nirmala Sitharaman on GST: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी स्‍ट्रक्‍चर में सुधार (जीएसटी 2.0) से आम आदमी, किसानों, म‍िड‍िल क्‍लास और छोटे कारोबार‍ियों (MSMEs) को राहत म‍िलेगी. इस सुधार के तहत जीएसटी की मौजूदा दरों को दो स्लैब 5% और 18% में बदलने का प्रस्ताव है. इससे टैक्‍स स‍िस्‍टम आसान, ट्रांसपेरेंट और ग्रोथ ओर‍िएंट‍िड होगा. सीतारमण ने कहा कि इससे जरूरी सामान सस्ते होंगे और कंज्‍मपशन बढ़ेगा. व‍ित्‍त मंत्री ने यह बयान बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोज‍ित जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के ग्रुप (GoM) की बैठक में द‍िया. इस बारे में उनकी एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी शेयर की गई.

कल होगी जीएसटी GoM की मीट‍िंग

वित्त मंत्री ने GoM की मीट‍िंग के दौरान कहा क‍ि केंद्र सरकार अगली पीढ़ी के लि‍ए जीएसटी सुधार योजना प्रस्तुत की. उन्होंने इसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया. सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सहमति बनाएगी. उन्होंने 20 मिनट के भाषण के दौरान सुधारों की जरूरत और इसके फायदों को समझाया. GoM की अगली मीट‍िंग 21 अगस्त को होगी, जिसमें जीएसटी स्‍लैब को आसान बनाने, इंश्‍योरेंस टैक्‍स और मुआवजा उपकर पर चर्चा होगी.

दो स्लैब का जीएसटी स्‍ट्रक्‍चर

केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया क‍ि मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को हटाकर महज दो स्लैब 5% और 18% लागू क‍िया जाएगा. कुछ खास चीजों जैसे तम्‍बाकू और अन्य नुकसानदेह वस्तुओं (सिन गुड्स) पर 40% की स्‍पेशल दर होगी. अभी जरूरी खाद्य पदार्थों पर 5% या क‍िसी तरह का कोई टैक्‍स नहीं है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामान पर 28% टैक्‍स है. सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 तीन प‍िलर पर बेस्‍ड है स्‍ट्रक्‍चरल र‍िफॉर्म, दरों का सरलीकरण और जीवन को आसान बनाना.

इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर छूट

बिहार के ड‍िप्‍टी सीएम और GoM के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र ने पर्सनल और फैम‍िली हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीम‍िमय को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है. अभी इस पर 18% जीएसटी लगता है. कुछ राज्यों की तरफ से इस पर अलग राय दी गई. 13 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्‍च‍िम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मंत्रियों का यह ग्रुप अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौपेगा.

85,000 करोड़ के रेवेन्‍यू लॉस का अनुमान

एसबीआई रिसर्च के अनुसार इन बदलावों से सरकार को हर साल करीब 85,000 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू लॉस हो सकता है. अगर यह सुधार 1 अक्टूबर से लागू होता है तो इस फाइनेंश‍िलय ईयर में 45,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. र‍िसर्च में कहा गया क‍ि जीएसटी की एवरेज रेट 2017 में 14.4% थी, जो 2019 में 11.6% हो गई और सुधार के बाद 9.5% तक गिर सकती है. GoM कम्‍पनसेशन सेस पर भी विचार कर रहा है. यह महामारी के दौरान राज्यों को दिये गए लोन के पेमेंट के बाद खत्म होगा.

जीएसटी 2.0 से रोजमर्रा की चीजें जैसे एसी, टीवी, फ्रिज और सीमेंट की कीमत कम हो सकती है. क्योंकि 28% स्लैब के 90% सामान 18% में और 12% स्लैब के 99% सामान 5% के दायरे में शिफ्ट हो सकते हैं. इससे म‍िड‍िल क्‍लास और किसानों को सस्ते सामान मिलेंगे. इसके अलावा छोटे कारोबार‍ियों के टैक्‍स नियम आसान होंगे और खपत बढ़ेगी.