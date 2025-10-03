Advertisement
trendingNow12946717
Hindi Newsबिजनेस

NPS को लेकर व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने क‍िया ऐसा ऐलान, सुनकर खुशी से झूम पड़े न‍िवेश करने वाले

What is NPS: पहले सरकार की तरफ से एनपीएस को केवल सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए शुरू क‍िया गया था. लेक‍िन बाद में इसे आम आमदी के लिए भी शुरू क‍िया गया. प‍िछले द‍िनों सरकार ने कर्मचार‍ियों को एनपीएस से यूपीएस में भी श‍िफ्ट करने का ऑप्‍शन द‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NPS को लेकर व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने क‍िया ऐसा ऐलान, सुनकर खुशी से झूम पड़े न‍िवेश करने वाले

NPS Annual Return: अगर आप भी अपने भव‍िष्‍य की जरूरतों और र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने एनपीएस (NPS) से जुड़े न‍िवेशकों के ल‍िए ऐसा ऐलान क‍िया है, ज‍िससे इससे जुड़े करोड़ों न‍िवेशक खुश हो गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) ने लॉन्च होने के बाद से न‍िवेशकों को एवरेज 13% का सालाना रिटर्न द‍िया है. यह दुनिया के सबसे बेहतरीन इनवेस्‍टमेंट प्रोडक्‍ट में से एक है.

एनपीएस दिवस सम्मेलन में बोलीं व‍ित्‍त मंत्री

व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने द‍िल्‍ली में एनपीएस दिवस सम्मेलन (NPS Diwas Sammelan) के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि NPS रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सस्ता और प्रभावी ऑप्‍शन बन गया है. सीतारमण ने बताया कि डेट और सरकारी सिक्योरिटीज ने भी 9% सालाना रिटर्न द‍िया है. ANI की खबर के अनुसार व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि इक्‍व‍िटी स्कीम में लॉन्च से अब तक औसत 13% और डेट-सिक्योरिटीज में 9% का रिटर्न म‍िला है. 1 अक्टूबर, 2025 से NPS में बड़ा बदलाव हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क शुरू क‍िया गया
1 अक्‍टूबर से लागू हुए बदलाव के तहत नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर (NGS) सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) शुरू किया गया है. PFRDA एक्ट 2013 के सेक्‍शन 20(2) के तहत यह सुधार हुआ है. अब कॉर्पोरेट कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, सेल्‍फ-अप्‍लायमेंट करने वाले और गिग वर्कर्स एक ही PAN से कई स्‍कीम रन कर सकते हैं. पहले केवल एक स्कीम चुनी जा सकती थी. अब 100% इक्‍व‍िटी इनवेस्‍टमेंट भी क‍िया जा सकता है.

NPS का दायरा बढ़ाने की भी बात कही
सीतारमण ने अनऑफ‍िश‍ियल सेक्‍टर और गिग वर्कर्स के लिए NPS का दायरा बढ़ाने की भी बात कही. उन्होंने स्कूल-कॉलेज में वित्तीय शिक्षा और महिलाओं के लिए पेंशन स‍िक्‍योर‍िटी पर भी जोर दिया. एनपीएस (NPS) को साल 2004 में NDA सरकार की तरफ से शुरू क‍िया गया था. इसे पहले सरकारी कर्मचारियों के ल‍िए पेश क‍िया गया था लेक‍िन बाद में इसे प्राइवेट और सेल्‍फ-एम्‍पलायमेंट वालों के ल‍िए खोला द‍िया गया.

यूपीएस भी लेकर आई सरकार
इस साल 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी लेकर आई है. यह NPS से कवर हास‍िल करने वाले 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए है. यूपीएस (UPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों की नियमित जमा से रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है. NPS और UPS के जर‍िये कर्मचार‍ियों और आम आदमी का भव‍िष्‍य सुरक्षित होगा. सीतारमण ने कहा कि आसान रजिस्ट्रेशन और बेहतर सुविधाओं के जर‍िये NPS हर किसी तक पहुंचेगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nirmala SitharamanNPS

Trending news

हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
;