NPS Annual Return: अगर आप भी अपने भव‍िष्‍य की जरूरतों और र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने एनपीएस (NPS) से जुड़े न‍िवेशकों के ल‍िए ऐसा ऐलान क‍िया है, ज‍िससे इससे जुड़े करोड़ों न‍िवेशक खुश हो गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) ने लॉन्च होने के बाद से न‍िवेशकों को एवरेज 13% का सालाना रिटर्न द‍िया है. यह दुनिया के सबसे बेहतरीन इनवेस्‍टमेंट प्रोडक्‍ट में से एक है.

एनपीएस दिवस सम्मेलन में बोलीं व‍ित्‍त मंत्री

व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण ने द‍िल्‍ली में एनपीएस दिवस सम्मेलन (NPS Diwas Sammelan) के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि NPS रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सस्ता और प्रभावी ऑप्‍शन बन गया है. सीतारमण ने बताया कि डेट और सरकारी सिक्योरिटीज ने भी 9% सालाना रिटर्न द‍िया है. ANI की खबर के अनुसार व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि इक्‍व‍िटी स्कीम में लॉन्च से अब तक औसत 13% और डेट-सिक्योरिटीज में 9% का रिटर्न म‍िला है. 1 अक्टूबर, 2025 से NPS में बड़ा बदलाव हुआ है.

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क शुरू क‍िया गया

1 अक्‍टूबर से लागू हुए बदलाव के तहत नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर (NGS) सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) शुरू किया गया है. PFRDA एक्ट 2013 के सेक्‍शन 20(2) के तहत यह सुधार हुआ है. अब कॉर्पोरेट कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, सेल्‍फ-अप्‍लायमेंट करने वाले और गिग वर्कर्स एक ही PAN से कई स्‍कीम रन कर सकते हैं. पहले केवल एक स्कीम चुनी जा सकती थी. अब 100% इक्‍व‍िटी इनवेस्‍टमेंट भी क‍िया जा सकता है.

NPS का दायरा बढ़ाने की भी बात कही

सीतारमण ने अनऑफ‍िश‍ियल सेक्‍टर और गिग वर्कर्स के लिए NPS का दायरा बढ़ाने की भी बात कही. उन्होंने स्कूल-कॉलेज में वित्तीय शिक्षा और महिलाओं के लिए पेंशन स‍िक्‍योर‍िटी पर भी जोर दिया. एनपीएस (NPS) को साल 2004 में NDA सरकार की तरफ से शुरू क‍िया गया था. इसे पहले सरकारी कर्मचारियों के ल‍िए पेश क‍िया गया था लेक‍िन बाद में इसे प्राइवेट और सेल्‍फ-एम्‍पलायमेंट वालों के ल‍िए खोला द‍िया गया.

यूपीएस भी लेकर आई सरकार

इस साल 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी लेकर आई है. यह NPS से कवर हास‍िल करने वाले 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए है. यूपीएस (UPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों की नियमित जमा से रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है. NPS और UPS के जर‍िये कर्मचार‍ियों और आम आदमी का भव‍िष्‍य सुरक्षित होगा. सीतारमण ने कहा कि आसान रजिस्ट्रेशन और बेहतर सुविधाओं के जर‍िये NPS हर किसी तक पहुंचेगा.