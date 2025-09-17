वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया है.
3.6 Lakh Crore Interest Free Loan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया है. इसके तहत 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है. इस पहल से देश के 22 राज्यों ने अपने संसाधनों से कैपिटल एक्सपेंडीचर में 10% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है.
कैपेक्स बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिला
आंध्र प्रदेश में CII के GCC बिजनेस समिट में भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया है. सरकार की इस पहल से कैपेक्स बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिला है. इसी का नतीजा है कि देश के 22 राज्यों ने अपने संसाधनों से कैपिटल एक्सपेंडीचर में 10% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है.
11 साल में 88 नए एयरपोर्ट शुरू किये गए
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश (capital investment) FY 2014 की जीडीपी के 1.7% से बढ़कर FY 2025 में 3.2% हो गया है. प्रभावी पूंजीगत खर्च GDP का 4.1% रहा है. उन्होंने कहा, 'पिछले 11 सालों में 88 नए एयरपोर्ट शुरू किये गए और 31,000 किमी नई रेल पटरियां बिछाई गईं. मेट्रो नेटवर्क का विस्तार चार गुने से ज्यादा हुआ है. बंदरगाहों की कैपिसिटी दोगुनी हुई और नेशनल हाइवे में 60% का इजाफा हुआ.
वित्त मंत्री ने कहा, 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) का आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और मानव संसाधन के विकास पर गहरा असर होता है. भारत की GCC कहानी एक बदलाव लाने वाली यात्रा है.' देश में GCC के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आज ये GCC इनोवेशन सेंटर बन गए हैं. ये अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा दे रहे हैं, बौद्धिक संपदा (intellectual property) और पेटेंट बना रहे हैं और ग्लोबल कंपनियों के लिए टिकाऊ विकास को संभव बना रहे हैं.'
जुलाई 2024 से पहले सरकार का टारगेट था कि दुनिया के 50% ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCC) भारत में हों और भारत के बाहर के 50% विदेशी GCCs का प्रबंधन भारतीय करें. सीतारमण ने कहा, 'जुलाई 2024 के आम बजट से काफी पहले ही मुझे बताया गया था कि दुनिया के 50% ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCC) भारत में होंगे और बाकी जो भारत के बाहर हैं, उनमें से 50% को मैनेज ज्यादातर भारतीय ही करेंगे.'