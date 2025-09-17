राज्‍यों को 50 साल के ल‍िए 3.6 लाख करोड़ का इंटरेस्‍ट फ्री लोन द‍िया, व‍ित्‍त मंत्री ने क‍िया दावा
Advertisement
trendingNow12926375
Hindi Newsबिजनेस

राज्‍यों को 50 साल के ल‍िए 3.6 लाख करोड़ का इंटरेस्‍ट फ्री लोन द‍िया, व‍ित्‍त मंत्री ने क‍िया दावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत राज्‍यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का लोन दिया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्‍यों को 50 साल के ल‍िए 3.6 लाख करोड़ का इंटरेस्‍ट फ्री लोन द‍िया, व‍ित्‍त मंत्री ने क‍िया दावा

3.6 Lakh Crore Interest Free Loan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का लोन दिया है. इसके तहत 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है. इस पहल से देश के 22 राज्यों ने अपने संसाधनों से कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर में 10% से ज्‍यादा की ग्रोथ दर्ज की है.

कैपेक्‍स बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिला

आंध्र प्रदेश में CII के GCC बिजनेस समिट में भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (SASCI) के तहत राज्‍यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3.6 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का लोन दिया है. सरकार की इस पहल से कैपेक्‍स बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिला है. इसी का नतीजा है कि देश के 22 राज्यों ने अपने संसाधनों से कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर में 10% से ज्‍यादा की ग्रोथ दर्ज की है.

Add Zee News as a Preferred Source

11 साल में 88 नए एयरपोर्ट शुरू क‍िये गए 
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश (capital investment) FY 2014 की जीडीपी के 1.7% से बढ़कर FY 2025 में 3.2% हो गया है. प्रभावी पूंजीगत खर्च GDP का 4.1% रहा है. उन्होंने कहा, 'पिछले 11 सालों में 88 नए एयरपोर्ट शुरू क‍िये गए और 31,000 किमी नई रेल पटरियां बिछाई गईं. मेट्रो नेटवर्क का व‍िस्‍तार चार गुने से ज्‍यादा हुआ है. बंदरगाहों की कैप‍िस‍िटी दोगुनी हुई और नेशनल हाइवे में 60% का इजाफा हुआ.

वित्त मंत्री ने कहा, 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) का आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और मानव संसाधन के विकास पर गहरा असर होता है. भारत की GCC कहानी एक बदलाव लाने वाली यात्रा है.' देश में GCC के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आज ये GCC इनोवेशन सेंटर बन गए हैं. ये अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा दे रहे हैं, बौद्धिक संपदा (intellectual property) और पेटेंट बना रहे हैं और ग्‍लोबल कंपनियों के लिए टिकाऊ विकास को संभव बना रहे हैं.'

जुलाई 2024 से पहले सरकार का टारगेट था क‍ि दुनिया के 50% ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCC) भारत में हों और भारत के बाहर के 50% विदेशी GCCs का प्रबंधन भारतीय करें. सीतारमण ने कहा, 'जुलाई 2024 के आम बजट से काफी पहले ही मुझे बताया गया था कि दुनिया के 50% ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCC) भारत में होंगे और बाकी जो भारत के बाहर हैं, उनमें से 50% को मैनेज ज्‍यादातर भारतीय ही करेंगे.' 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nirmala Sitharaman

Trending news

योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
;