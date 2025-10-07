Advertisement
'मेरे कई डीपफेक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे...' व‍ित्‍त मंत्री की बात सुनकर चौंक गए लोग

Global Fintech Fest 2025: मुंबई में आयोज‍ित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने एआई के म‍िसयूज को लेकर चेताया. उन्‍होंने बताया क‍ि खुद उनके कई डीपफेक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट क‍िये जा रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:24 PM IST
Nirmala Sitharaman on Deepfake Video: आजकल डीपफेक वीड‍ियो (Deepfake Video) का चलन तेजी से बढ़ा है. पहली बार देखने वाले को तो असली वीड‍ियो और डीपफेक वीड‍ियो का अंतर कर पाना मुश्‍क‍िल होता है. इन वीड‍ियो में जब कोई राजनीत‍िक हस्‍ती या बॉलीवुड सेल‍िब्र‍िटी आद‍ि द‍िखाई देती है तो लोगों को आसानी से उनकी बातों पर यकीन हो जाता है. अब ऐसे वीड‍ियो को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से च‍िंता जताई गई. व‍ित्‍त मंत्री ने एआई (AI) से बनाए जा रहे डीपफेक वीडियो (Deepfake Video) के बढ़ते खतरे को लेकर च‍िंता जाह‍िर की.

वीड‍ियो के जर‍िये लोगों को गुमराह क‍िया जा रहा

व‍ित्‍त मंत्री ने यह कहकर सभी को चौंका द‍िया क‍ि खुद उनके कई डीपफेक वीडियो (Deepfake Video) ऑनलाइन सर्कुलेट क‍िये जा रहे हैं. इन वीड‍ियो के जर‍िये लोगों को गुमराह क‍िया जा रहा है. उन्‍होंने कहा यह चेतावनी है और हमें अपनी सुरक्षा को लेकर काम करना जरूरी है. हमें इसके सामने खुद को मजबूत करना होगा. सीमारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा मेरे कई डीपफेक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं. इनमें फैक्‍ट को तोड़-मरोड़कर लोगों को भटकाया जा रहा है.

फायरवॉल तोड़ने की बजाय लोगों का भरोसा तोड़ रहे
सीतारमण ने बताया क‍ि क्र‍िम‍िनल अब फायरवॉल तोड़ने की बजाय लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं. एआई का म‍िसयूज कर आवाज, चेहरा और वीडियो बनाए जा रहे हैं और इनके जर‍िये धोखाधड़ी को अंजाम द‍िया जा रहा है. व‍ित्‍त मंत्री ने ये सभी बातें मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 (Global Fintech Fest 2025) के दौरान कहीं. वित्त मंत्री की तरफ से सेबी (SEBI) और एनपीसीआई (NPCI) की संयुक्त पहल की तारीफ की गई.

सेबी संग म‍िलकर '@valid' UPI हैंडल शुरू किया
उन्होंने बताया कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड निवेशकों के लिए '@valid' यूपीआई हैंडल शुरू किया गया है. इसमें ब्रोकर के ल‍िए '.brk' और म्यूचुअल फंड्स के लिए '.mf' जैसे suffix हैं. 90% से ज्यादा भारतीय न‍िवेशकों को कवर करने वाले बड़े ब्रोकर्स की तरफ से इसे अमल में लाया जा चुका है. इस हैंडल के जर‍िये सुरक्षित और व‍िश्‍वसनीय पेमेंट चैनल बनता है, जो यूजर की सुविधा का ध्‍यान रखता है.

एआई के बढ़ते चलन से नई संभावनाएं बन रहीं
इस मौके पर सीतारमण ने यह भी कहा क‍ि एआई के बढ़ते चलन से नई संभावनाएं बन रही हैं. लेकिन इसके म‍िसयूज से अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने इस बार पर जोर दिया क‍ि टेक्‍नोलॉजी का यूज हमेशाा इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए. एआई से रोजमर्रा की जिंदगी बदल रही है लेकिन इसे फ्रॉड के लि‍ए हथियार नहीं बनने देना चाहिए. व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से डीपफेक वीड‍ियो के बढ़ते चलन के प्रत‍ि लोगों को जागरूक क‍िया गया. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Nirmala Sitharaman

