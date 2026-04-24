IDBI Bank Divestment: आईडीबीआई बैंक में इस समय सरकार और एलआईसी की कुल मिलाकर 94.71% हिस्सेदारी है. इसमें से सरकार का फोकस करीब 61% हिस्सेदारी को बेचने पर है. इस पर वित्त मंत्री क्या बोली? जो निवेशक खुश हो गए.
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IDBI Bank Share Price: गिरते शेयर बाजार के बीच भी आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिली. शेयर 8% तक चढ़कर 79.90 रुपये के एक महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया. यह तेजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सरकार बैंक में अपना स्टेक बेचने (डिवेस्टमेंट) के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी. आज दोपहर करीब एक बजे आईडीबीआई बैंक का शेयर 2.6% ऊपर 75.65 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था. इस दौरान करीब 3.6 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 14 गुना ज्यादा है.
आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की खबर से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से इसको लेकर लगातार संकेत दिया जा रहा है. पुणे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक प्रोग्राम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) ने कहा कि हम अभी डिवेस्टमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे.' उन्होंने बताया कि देरी का कारण पहले ही पब्लिकली बता दिया गया था.
सरकार आईडीबीआई (IDBI) बैंक में अपना 30.48% स्टेक और एलआईसी का 30.24% स्टेक बेचने का प्लान कर रही है. कुल मिलाकर सरकार और LIC का प्लान करीब 61% हिस्सेदारी बेचने का है. अभी सरकार और एलआईसी की IDBI बैंक में 94.71% हिस्सेदारी है. सरकार के पास 45.48% और LIC के पास 49.24% शेयर है.
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डिवेस्टमेंट को लेकर प्रोसेस पर काम चल रहा है. कुछ समय पहले दो संभावित खरीदारों प्रेम वत्सा की फेयरफैक्स और एमिरेट्स NBD ने बिड लगाई थी. लेकिन उनकी बोली रिजर्व प्राइस से कम थी. इसलिए सरकार की तरफ से एक बार फिर संशोधित बोली मांगी जा सकती हैं. फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हायर लेवल बैंकिंग कमेटी भी इसको लेकर चर्चा करेगी.
वेस्ट एशिया में चल रहे संकट के बीच सरकार डिवेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन से संसाधन जुटाने को लेकर जोर दे रही है. आईडीबीआई (IDBI) बैंक का स्ट्रेटेजिक सेल सरकार के प्राइवेटाइजेशन प्लान का अहम हिस्सा है. यह प्रोसेस 2022 से चल रहा है और इसमें कई चरण पूरे हो चुके हैं. आज के बयान के बाद निवेशकों को उम्मीद जगी है कि IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन सरकार की तरफ से जल्द पूरा हो सकता है. इसका असर बैंक की परफारमेंस और शेयर दोनों पर पड़ेगा.
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