Nirmala Sitharaman Viral Video: सरकार की तरफ से म‍िड‍िल क्‍लास को ध्‍यान में रखते हुए कई स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम संचाल‍ित की जा रही हैं. कई बार इन स्‍कीम को लेकर सोशल मीड‍िया पर गलत दावे भी क‍िये जाते हैं. इन द‍िनों एक वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीड‍ियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहते हुए सुना जा सकता है क‍ि 'बस 21,000 रुपये लगाओ, एक महीने में आपको 1.5 लाख रुपये मिलेंगे!' लाखों लोग इस वीड‍ियो को सच मानकर तेजी से शेयर कर रहे हैं. लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं-

व‍ित्‍त मंत्री ने कभी ऐसी कोई स्‍कीम लॉन्‍च नहीं की

पीआईबी फैक्‍ट चेक की टीम की तरफ से साफ-साफ कहा गया है क‍ि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है. यह वीड‍ियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया डीपफेक वीडियो है. न तो व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कभी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है, न ही सरकार की तरफ से इसको लेकर प्रचार-प्रसार क‍िया जा रहा है. पीआईबी की तरफ से बताया गया क‍ि यह फेक वीड‍ियो है और इसमें वित्त मंत्री कह रही हैं '21,000 रुपये जमा करो और हर महीने डेढ़ लाख रुपये म‍िलेगा. ये सरकारी की गारंटीड स्कीम है.'

Add Zee News as a Preferred Source

Don’t Get Trapped by Fake Investment Claims A doctored video of Union Finance Minister @nsitharaman is being shared online, falsely suggesting she is promoting an investment scheme that guarantees ₹1.5 lakh in just one month for an investment of ₹21,000. #PIBFactCheck… pic.twitter.com/NFTHlhmiGW — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 24, 2025

एक द‍िन में 60 हजार रुपये कमाने का दावा

दूसरे फेक वीडियो में व‍ित्‍त मंत्री को यह कहते हुए द‍िखाया गया है क‍ि '22,000 रुपये लगाओ, एक दिन में आप 60,000 रुपये और महीने में 10 लाख रुपये तक कमा सकते हो!' आरबीआई की तरफ से बार-बार कहा जाता है 'जल्दी और ज्यादा पैसा देने का वायदा करने वाली ज्‍यादातर स्‍कीम के जर‍िये ठगी की जाती है.' इस लालच में आकर लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं.

फेक वीड‍ियो की पहचान कैसे करें?

यद‍ि क‍िसी स्कीम के तहत सरकार या किसी मंत्री के नाम पर 100-200% रिटर्न का वायदा क‍िया जा रहा है तो समझ जाओ यह पूरी तरह फ्रॉड है. SEBI या RBI की वेबसाइट पर चेक करो, वहां इस तरह की कोई स्कीम नहीं है. इसके अलावा आपको व‍ित्‍त मंत्री का र‍ियल ट्विटर / X अकाउंट देखना चाह‍िए, वहां कभी इस तरह का प्रचार नहीं हुआ है.

Don’t fall for get-rich-quick scams A digitally altered video featuring Union Finance Minister @nsitharaman is being shared online, falsely claiming she is endorsing an investment scheme that promises ₹20 lakh in a month for just ₹22,000. #PIBFactCheck This… pic.twitter.com/fAwOZlmYm6 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2025

तुरंत करें ठगी की श‍िकायत

ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें. यद‍ि कोई आपको ऐसे लालच दे रहा है या पहले से ऐसी क‍िसी स्‍कीम में पैसा फंस गया है तो तुरंत आरबीआई (RBI) के सचेत पोर्टल या साइबर क्राइम में श‍िकायत करें. इसल‍िए जरूरी है क‍ि इस तरह के क‍िसी भी फर्जी वीड‍ियो को अपने दोस्‍तों और र‍िश्‍तेदारों के साथ शेयर नहीं करें.