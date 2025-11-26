Advertisement
21000 के न‍िवेश पर एक महीने में डेढ़ लाख की कमाई! क्‍या है व‍ित्‍त मंत्री के वायरल वीड‍ियो की हकीकत?

Govt Small Saving Scheme: सरकार की तरफ से कई स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम को बढ़ावा द‍िया जा रहा है. लेक‍िन प‍िछले कुछ द‍िनों से एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है ज‍िसमें न‍िर्मला सीतारमण के 21000 रुपये के न‍िवेश पर डेढ़ लाख रुपये का र‍िटर्न देने का वायदा क‍िया जा रहा है.

Nov 26, 2025, 11:05 AM IST
Nirmala Sitharaman Viral Video: सरकार की तरफ से म‍िड‍िल क्‍लास को ध्‍यान में रखते हुए कई स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम संचाल‍ित की जा रही हैं. कई बार इन स्‍कीम को लेकर सोशल मीड‍िया पर गलत दावे भी क‍िये जाते हैं. इन द‍िनों एक वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीड‍ियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहते हुए सुना जा सकता है क‍ि 'बस 21,000 रुपये लगाओ, एक महीने में आपको 1.5 लाख रुपये मिलेंगे!' लाखों लोग इस वीड‍ियो को सच मानकर तेजी से शेयर कर रहे हैं. लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं-

व‍ित्‍त मंत्री ने कभी ऐसी कोई स्‍कीम लॉन्‍च नहीं की

पीआईबी फैक्‍ट चेक की टीम की तरफ से साफ-साफ कहा गया है क‍ि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है. यह वीड‍ियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया डीपफेक वीडियो है. न तो व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कभी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है, न ही सरकार की तरफ से इसको लेकर प्रचार-प्रसार क‍िया जा रहा है. पीआईबी की तरफ से बताया गया क‍ि यह फेक वीड‍ियो है और इसमें वित्त मंत्री कह रही हैं '21,000 रुपये जमा करो और हर महीने डेढ़ लाख रुपये म‍िलेगा. ये सरकारी की गारंटीड स्कीम है.'

एक द‍िन में 60 हजार रुपये कमाने का दावा
दूसरे फेक वीडियो में व‍ित्‍त मंत्री को यह कहते हुए द‍िखाया गया है क‍ि '22,000 रुपये लगाओ, एक दिन में आप 60,000 रुपये और महीने में 10 लाख रुपये तक कमा सकते हो!' आरबीआई की तरफ से बार-बार कहा जाता है 'जल्दी और ज्यादा पैसा देने का वायदा करने वाली ज्‍यादातर स्‍कीम के जर‍िये ठगी की जाती है.' इस लालच में आकर लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं.

फेक वीड‍ियो की पहचान कैसे करें?
यद‍ि क‍िसी स्कीम के तहत सरकार या किसी मंत्री के नाम पर 100-200% रिटर्न का वायदा क‍िया जा रहा है तो समझ जाओ यह पूरी तरह फ्रॉड है. SEBI या RBI की वेबसाइट पर चेक करो, वहां इस तरह की कोई स्कीम नहीं है. इसके अलावा आपको व‍ित्‍त मंत्री का र‍ियल ट्विटर / X अकाउंट देखना चाह‍िए, वहां कभी इस तरह का प्रचार नहीं हुआ है.

 

तुरंत करें ठगी की श‍िकायत
ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें. यद‍ि कोई आपको ऐसे लालच दे रहा है या पहले से ऐसी क‍िसी स्‍कीम में पैसा फंस गया है तो तुरंत आरबीआई (RBI) के सचेत पोर्टल या साइबर क्राइम में श‍िकायत करें. इसल‍िए जरूरी है क‍ि इस तरह के क‍िसी भी फर्जी वीड‍ियो को अपने दोस्‍तों और र‍िश्‍तेदारों के साथ शेयर नहीं करें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

