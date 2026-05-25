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Hindi Newsबिजनेस‘तीन F बिगड़े तो बढ़ेगी मुश्किल..., संकट के बीच निर्मला सीतारमण ने बताया किस बात का है सबसे बड़ा डर

‘तीन F बिगड़े तो बढ़ेगी मुश्किल...', संकट के बीच निर्मला सीतारमण ने बताया किस बात का है सबसे बड़ा डर

मुंबई में स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के 37वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट  संकट का असर अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 25, 2026, 06:45 PM IST
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Source : X/social media
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Nirmala Sitharaman on 3 Fs : फ्यूल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 'उर्वरकों की कीमतें कल्पना से परे स्तर तक पहुंच चुकी हैं और भारत को इस समय 'तीन Fs'- फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर बेहद करीबी नजर रखने की जरूरत है. मुंबई में स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के 37वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट  संकट का असर अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है.

उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी हुई है. पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के दाम ₹7.38 प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट से बढ़ा दबाव

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए बेहद अहम माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. भारत अपनी 85-90 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर देश पर पड़ा है. इस बीच, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की अपील अब 'बहुत महत्वपूर्ण' हो गई है.

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उन्होंने कहा, 'फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स इन तीन Fs पर फोकस करने की जरूरत है.' सीतारमण ने कहा कि चुनौती सिर्फ महंगे ईंधन तक सीमित नहीं है. उर्वरकों की कीमतें 'अकल्पनीय' स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जबकि सोने की बढ़ती कीमतें भी भारत के लिए बाहरी मोर्चे पर नई मुश्किलें पैदा कर रही हैं.

PM ने की थी विदेशी मुद्रा बचाने की अपील

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों और उद्योगों से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में सहयोग करने की अपील की थी. उन्होंने गैर-जरूरी आयात से बचने, अनावश्यक विदेशी खर्च कम करने, गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं टालने और एक साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दी थी. सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि लंबे समय तक ऊंचे क्रूड ऑयल दाम बने रहने से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है. रुपया कमजोर हो सकता है और आयातित महंगाई और बढ़ सकती है. हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले 97 के करीब पहुंच गया था.

मिडिल ईस्ट संकट का असर 

वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट का असर सिर्फ कूटनीति या जियो-पॉलिटिकल तक सीमित नहीं है.

'भारत की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत'

हालांकि, सीतारमण ने आर्थिक संकट को लेकर फैलाई जा रही 'निराशावादी तस्वीर' पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति आज भी सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है.' बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग देश की उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता. हमें अपने शब्दों और कामों से लोगों में भरोसा पैदा करना होगा.'

सरकार ने उठाया ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ

ईंधन कीमतों को लेकर सरकार की आलोचना पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा राजस्व नुकसान झेल चुकी है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकार पर ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का असर पड़ा है.

MSME सेक्टर पर भी बढ़ा दबाव

सीतारमण ने MSME सेक्टर में बढ़ती दिक्कतों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ₹8.1 लाख करोड़ के लंबित भुगतान से छोटे उद्योगों की वर्किंग कैपिटल प्रभावित हो रही है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कहा कि MSMEs का भुगतान तय 45 दिनों की समय सीमा के भीतर किया जाए.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Nirmala Sitharaman

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