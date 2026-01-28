Budget 2026: केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी 2026 को लगातार नौंवी बार देश का आम बजट पेश करेंगी. अभी तक सबसे ज्‍यादा बजट पेश करने का र‍िकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है. न‍िर्मला सीतारमण साल 2019 से व‍ित्‍त मंत्रालय की कमान संभाल रही हैं. बजट पेश करने वाली सबसे अनुभवी महिला मंत्री के रूप में जानी जाने वाली न‍िर्मला सीतारमण की लाइफ काफी स‍िंपल है. उन्‍हें इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और बीजेपी के सीन‍ियर लीडर के रूप में जाना जाता है. लेक‍िन उनकी पर्सनल लाइफ सरकारी सैलरी और घोष‍ित संपत्‍त‍ि पर बेस्‍ड है.

क‍ितनी है वित्त मंत्री की सैलरी?

देश की अहम ज‍िम्‍मेदारी को संभाल रहीं व‍ित्‍त मंत्री की सैलरी और नेटवर्थ को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. लोग अक्‍सर यह जानना चाहते हैं क‍ि उनकी सैलरी क‍ितनी है? देश में कैबिनेट मिनिस्टर की सैलरी संसद सदस्यों की सैलरी और भत्तों से तय होती है. 'Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954' के तहत सांसद की बेसिक मंथली सैलरी एक लाख रुपये होती है. केंद्रीय मंत्री होने के नाते न‍िर्मला सीतारमण को अत‍िर‍िक्‍त भत्‍ते भी मिलते हैं. इनके तहत 2,000 रुपये का डेली अलाउंस (जब संसद सेशन या ऑफिशियल ड्यूटी हो), ट्रैवल अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल सुविधाएं, सिक्योरिटी और अन्य भत्‍ते आद‍ि.

2.2 लाख रुपये तक की मंथली इनकम

कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में कैबिनेट मिनिस्टर की मंथली इनकम 2.2 लाख रुपये तक होती है. इसमें बेसिक सैलरी, सम्पचुअरी अलाउंस और अन्य भत्ते शाम‍िल रहते हैं. साल 2025-26 तक के इन आंकड़ों में क‍िसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं आया है. व‍ित्‍त मंत्री क‍िसी भी नॉर्मल शख्‍स की तरह की इनकम टैक्‍स के स्‍लैब के ह‍िसाब से आयकर का भुगतान करती है.

व‍ित्‍त मंत्री की क‍ितनी है नेटवर्थ?

Myneta.info पर दी गई जानकारी के अनुसार सीतारमण की नेटवर्थ के बारे में उनके चुनावी एफिडेविट और राज्यासभा डिक्लेरेशन से जानकारी म‍िलती है. साल 2022-2025 के उपलब्ध डाटा के अनुसार व‍ित्‍त मंत्री की कुल नेटवर्थ करीब 2.63 करोड़ रुपये है. इसकी ड‍िटेल की बात करें तो अचल संपत्‍त‍ि में हैदराबाद के पास मंचिरेवुला में एक रेज‍िडेंशियल प्रॉपर्टी (पति के साथ माल‍िकाना हक) है. इसकी कीमत करीब 1.7 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा उनके पास कुंतलूर में मौजूद नॉन-एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत करीब 17 लाख रुपये है.

45 लाख रुपये की बैंक एफडी

चल संपत्‍त‍ि में उनके पास 45 लाख रुपये की बैंक एफडी और 17,200 रुपये की नकदी है. इसके अलावा उन्‍होंने पीपीएफ और अन्य डिपॉजिट्स में भी पैसा जमा कर रखा है. हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 8 लाख रुपये का 315 ग्राम गोल्ड और 80,000 रुपये की दो क‍िलो स‍िल्‍वर बताई गई है. हालांक‍ि, सोने और चांदी के रेट में तेजी से इन दोनों ही कीमती धातुओं का दाम बढ़ गया है. वाहन की बात करें तो 28,200 रुपये वाला बजाज चेतक स्कूटर है. हालांक‍ि, उनके पास क‍िसी तरह की कोई कार नहीं है. लायबिलिटीज की बात करें तो उनके पास पर्सनल लोन और ओडी के करीब 26-30 लाख रुपये का लोन है.

पिछले कुछ सालों के दौरान नेटवर्थ थोड़ी बढ़ी

सोने-चांदी के दाम में तेजी और जमीनों की कीमत में इजाफ से उनकी नेटवर्थ पिछले कुछ सालों के दौरान थोड़ी बढ़ी है. हालांक‍ि इसको लेकर आध‍िकार‍िक आंकड़ा मौजूद नहीं है. उनकी तरफ से कोई बड़ा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट नहीं चलाया जाता, वह सरकारी सैलरी और सेव‍िंग पर ही निर्भर हैं. उनकी स‍िंपल लाइफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क‍ि उन्‍होंने कैंपेन‍िंग के ल‍िये पैसा नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर द‍िया था. उनकी नेटवर्थ में कोई लग्जरी कार, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट इनवेस्‍टमेंट नहीं द‍िखाई देता.