TCS पर आरोप, 2,500 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, कंपनी ने किया इंकार

TCS layoffs: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पर आरोप लगा है कि उसने पुणे में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला है. IT कर्मचारियों के संगठन NITES ने ये जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में दी है. TCS ने इन आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि हाल ही में किए गए 'स्किल इम्प्रूवमेंट' के तहत केवल कुछ ही कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.
TCS ने क्या कहा?
TCS ने कहा कि 'जानबूझकर साझा की गई ये न्यूज़ गलत और शरारतपूर्ण है. हमारे संगठन में स्किल इम्प्रूवमेंट की हमारी हालिया पहल से केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. कंपनी ने बताया कि जिन लोगों पर असर पड़ा है, उन्हें सेवरेंस दिया गया है, जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए.'
NITES का क्या दावा है?
NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया था. रिपोर्ट में NITES के हवाले से कहा गया है, 'अकेले पुणे में ही, हाल के हफ्तों में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है.'
IT कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का कहना है कि TCS अपने कर्मचारियों को वैधानिक छंटनी मुआवजा देने में विफल रही है और कर्मचारियों को डर और दबाव के जरिए "स्वैच्छिक इस्तीफा" देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, TCS ने पहले घोषणा की थी कि वो इस साल अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत या 12,261 की कटौती करेगी, जिसका असर मिड और सीनियर ऑफिशियल पर पड़ेगा.