Advertisement
trendingNow12944784
Hindi Newsबिजनेस

TCS पर आरोप, 2,500 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, कंपनी ने किया इंकार

TCS ने कहा कि जानबूझकर साझा की गई ये न्यूज़ गलत और शरारतपूर्ण है. हमारे संगठन में स्किल इम्प्रूवमेंट की हमारी हालिया पहल से केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TCS पर आरोप, 2,500 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, कंपनी ने किया इंकार

TCS layoffs: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पर आरोप लगा है कि उसने पुणे में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला है. IT कर्मचारियों के संगठन NITES ने ये जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में दी है. TCS ने इन आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि हाल ही में किए गए 'स्किल इम्प्रूवमेंट' के तहत केवल कुछ ही कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.

TCS ने क्या कहा?

TCS ने कहा कि 'जानबूझकर साझा की गई ये न्यूज़ गलत और शरारतपूर्ण है. हमारे संगठन में स्किल इम्प्रूवमेंट की हमारी हालिया पहल से केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. कंपनी ने बताया कि जिन लोगों पर असर पड़ा है, उन्हें सेवरेंस दिया गया है, जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें :  नडेला-पिचाई पर भारी पड़ीं जयश्री उल्लाल, जानें कितनी है उनकी कुल संपत्ति?

 

NITES का क्या दावा है?

NITES  के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया था. रिपोर्ट में NITES के हवाले से कहा गया है, 'अकेले पुणे में ही, हाल के हफ्तों में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है.'

IT कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का कहना है कि TCS अपने कर्मचारियों को वैधानिक छंटनी मुआवजा देने में विफल रही है और कर्मचारियों को डर और दबाव के जरिए "स्वैच्छिक इस्तीफा" देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. 

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, TCS ने पहले घोषणा की थी कि वो इस साल अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत या 12,261 की कटौती करेगी, जिसका असर मिड और सीनियर ऑफिशियल पर पड़ेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

TCS layoffs

Trending news

PM मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
PM मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... सर क्रीक कहां है? राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... सर क्रीक कहां है? राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
;