Advertisement
trendingNow12964550
Hindi Newsबिजनेस

नितिन कामथ का X अकाउंट हैक, फिशिंग ईमेल में फंसने को लेकर दी यह चेतावनी

Nithin Kamath X Account: हैकर्स ने उनके अकाउंट से कुछ फ्रॉड वाले क्रिप्टोकरेंसी लिंक को ट्वीट क‍िया. गनीमत रही क‍ि कामथ ने 2FA को चालू रखा, जिसने हैकर्स को अकाउंट पर कब्जा करने से रोक द‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नितिन कामथ का X अकाउंट हैक, फिशिंग ईमेल में फंसने को लेकर दी यह चेतावनी

Nithin Kamath News: जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने खुलासा करते हुए बताया क‍ि उनका प्राइवेट एक्स (X) अकाउंट हैक हो गया था. यह घटना एक फिशिंग ई-मेल पर गलती से क्लिक करने पर हुई. एक सुबह घर पर प्राइवेट डिवाइस पर ब्राउज‍िंग के दौरान कामथ ने बताया कि एक ई-मेल उनके सभी स्पैम और फिशिंग फिल्टर को पार कर गया. उन्‍होंने एक्‍स पर ल‍िखा 'एक पल की चूक में मैंने 'पासवर्ड बदलें' लिंक पर क्लिक किया और अपनी जानकारी डाल दी'.

फिशिंग अटैक पूरी तरह से एआई-ऑपरेट‍िड!

हैकर्स ने उनके अकाउंट से कुछ फ्रॉड वाले क्रिप्टोकरेंसी लिंक को ट्वीट क‍िया. गनीमत रही क‍ि कामथ ने 2FA को चालू रखा, जिसने हैकर्स को अकाउंट पर कब्जा करने से रोक द‍िया. कामथ ने कहा कि यह फिशिंग अटैक पूरी तरह से एआई-ऑपरेट‍िड लगता था. उन्होंने लिखा इससे साफ है क‍ि कितने भी सावधान रहें, एक छोटी सी गलती ही काफी है. कामथ ने इससे सबक लेते हुए साइबरस‍िक्‍योर‍िटी पर जोर द‍िया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक चूक ने पूरा खेल बिगाड़ दिया
कामथ ने कहा क‍ि 2FA जैसे तकनीकी उपाय जरूरी हैं, लेकिन मैन्‍युअल म‍िस्‍टेक से नहीं बचा सकते. जेरोधा में रेगुलर तरीके से साइबर स‍िक्‍योर‍िटी पर चर्चा होने के बावजूद, 'एक छोटी सी चूक' ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. उन्होंने बताया 'टेक्‍न‍िकल साइबर स‍िक्‍योर‍िटी जितनी जरूरी है, उतने ही अहम हैं मानवीय प्रक्र‍ियाएं, पॉल‍िसी और प्रोसेस जो सबसे खराब स्थिति और मानवीय कमजोरी को ध्यान में रखती हैं. 2FA जरूरी है, लेकिन यह मानवीय मनोविज्ञान का तकनीकी समाधान नहीं है. इसलिए संगठनों और सरकारों को साइबर स‍िक्‍योर‍िटी को व्यापक बनाना चाहिए.'

कामथ की पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स का ध्‍यान अपनी तरफ खींचा है. कई लोगों ने मजबूत साइबर स‍िक्‍योर‍िटी की जरूरत का सपोर्ट क‍िया. एक यूजर ने ल‍िखा, 'मुझे रोज 1-3 ऐसे ई-मेल मिलते हैं. यह बहुत खतरनाक है और इसे एक्स को ठीक करना चाहिए. मैं अब तक इनके जाल में नहीं फंसा, गलती हो जाती है.' 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nithin Kamath

Trending news

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?