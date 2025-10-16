नितिन कामथ का X अकाउंट हैक, फिशिंग ईमेल में फंसने को लेकर दी यह चेतावनी

Nithin Kamath News: जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने खुलासा करते हुए बताया क‍ि उनका प्राइवेट एक्स (X) अकाउंट हैक हो गया था. यह घटना एक फिशिंग ई-मेल पर गलती से क्लिक करने पर हुई. एक सुबह घर पर प्राइवेट डिवाइस पर ब्राउज‍िंग के दौरान कामथ ने बताया कि एक ई-मेल उनके सभी स्पैम और फिशिंग फिल्टर को पार कर गया. उन्‍होंने एक्‍स पर ल‍िखा 'एक पल की चूक में मैंने 'पासवर्ड बदलें' लिंक पर क्लिक किया और अपनी जानकारी डाल दी'.

फिशिंग अटैक पूरी तरह से एआई-ऑपरेट‍िड!

हैकर्स ने उनके अकाउंट से कुछ फ्रॉड वाले क्रिप्टोकरेंसी लिंक को ट्वीट क‍िया. गनीमत रही क‍ि कामथ ने 2FA को चालू रखा, जिसने हैकर्स को अकाउंट पर कब्जा करने से रोक द‍िया. कामथ ने कहा कि यह फिशिंग अटैक पूरी तरह से एआई-ऑपरेट‍िड लगता था. उन्होंने लिखा इससे साफ है क‍ि कितने भी सावधान रहें, एक छोटी सी गलती ही काफी है. कामथ ने इससे सबक लेते हुए साइबरस‍िक्‍योर‍िटी पर जोर द‍िया.

एक चूक ने पूरा खेल बिगाड़ दिया

कामथ ने कहा क‍ि 2FA जैसे तकनीकी उपाय जरूरी हैं, लेकिन मैन्‍युअल म‍िस्‍टेक से नहीं बचा सकते. जेरोधा में रेगुलर तरीके से साइबर स‍िक्‍योर‍िटी पर चर्चा होने के बावजूद, 'एक छोटी सी चूक' ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. उन्होंने बताया 'टेक्‍न‍िकल साइबर स‍िक्‍योर‍िटी जितनी जरूरी है, उतने ही अहम हैं मानवीय प्रक्र‍ियाएं, पॉल‍िसी और प्रोसेस जो सबसे खराब स्थिति और मानवीय कमजोरी को ध्यान में रखती हैं. 2FA जरूरी है, लेकिन यह मानवीय मनोविज्ञान का तकनीकी समाधान नहीं है. इसलिए संगठनों और सरकारों को साइबर स‍िक्‍योर‍िटी को व्यापक बनाना चाहिए.'

कामथ की पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स का ध्‍यान अपनी तरफ खींचा है. कई लोगों ने मजबूत साइबर स‍िक्‍योर‍िटी की जरूरत का सपोर्ट क‍िया. एक यूजर ने ल‍िखा, 'मुझे रोज 1-3 ऐसे ई-मेल मिलते हैं. यह बहुत खतरनाक है और इसे एक्स को ठीक करना चाहिए. मैं अब तक इनके जाल में नहीं फंसा, गलती हो जाती है.'