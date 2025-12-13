'भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन....', नीति आयोग ने इन राज्यों को दे डाली नसीहत

Niti Aayog report : भारत की आर्थिक ग्रोथ कुल मिलाकर मजबूत है. लेकिन ये राज्यों और क्षेत्रों में असमान रूप से फैली हुई है. कुछ राज्य आधुनिक आर्थिक गतिविधि के शक्तिशाली केंद्र बन गए हैं. जबकि कई अन्य राज्य रोजगार, आय और अन्य अवसरों के मामले में पीछे रह गए हैं. भारत के सर्विस सेक्टर और राज्य-स्तरीय आर्थिक प्रदर्शन पर NITI आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस इंडस्ट्री अब देश की ज्यादातर अर्थव्यवस्था को चला रही है. सर्विस सेक्टर, भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में लगभग 55 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन देती है और कुल रोजगार का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है. जिसमें से ग्रोथ कुछ ही राज्यों में केंद्रित है.

आर्थिक केंद्र बने ये राज्य

कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य सर्विस-बेस्ड आर्थिक केंद्र बन गए हैं. ये मिलकर भारत के कुल सर्विस आउटपुट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा जेनरेट करते हैं. इन क्षेत्रों में IT, फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे हाई-वैल्यू इंडस्ट्री हैं, जो निवेश और स्किल्ड कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं.

उत्तर और पूर्व के राज्य पीछे छूटे

इसके विपरीत, कई अन्य राज्य खासकर उत्तर और पूर्व में कृषि या कम-वैल्यू वाली इंडस्ट्री पर निर्भर हैं और इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं. यह पैटर्न बढ़ती आय असमानता में दिखता है. NITI आयोग के नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया है कि ज्यादा आय वाले राज्य (भारत की आबादी का लगभग 26 प्रतिशत) देश की GDP में 44 प्रतिशत का योगदान देते हैं, जबकि कम आय वाले राज्य (आबादी का लगभग 38 प्रतिशत) GDP का केवल 19 प्रतिशत ही जेनरेट करते हैं. ये बड़ी क्षेत्रीय असमानता को दिखाता है.

कम आर्थिक ग्रोथ वाले क्षेत्रों में अक्सर रोजगार के कम अवसर, कम आय और स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में धीमी प्रगति होती है. इससे आंतरिक पलायन होता है. जिसमें लोग काम और बेहतर जीवन की तलाश में कमजोर क्षेत्रों से मजबूत शहरी केंद्रों की ओर जाते हैं.

NITI आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति पर भी नजर रख रहा है. इसका SDG इंडिया इंडेक्स दिखाता है कि कुछ क्षेत्रों के कई ज़िले स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य इंडेक्स पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ये क्षेत्रों के बीच असमान सामाजिक और आर्थिक प्रगति को उजागर करता है.

आर्थिक संतुलन की जरूरत

अधिक संतुलित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो समावेशी विकास का समर्थन करें. पिछड़े राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने, अच्छी क्वालिटी की नौकरियां बनाने और निवेश आकर्षित करने में मदद करें. न कि सिर्फ मुट्ठी भर हाई-ग्रोथ वाले क्षेत्रों पर निर्भर रहें. तभी भारत का आर्थिक विकास सही मायने में राष्ट्रीय होगा.