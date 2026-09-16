UPI पर चार्ज की असली वजह क्या? सरकार के जवाब के बाद NITI Aayog ने समझाया पूरा मामला

MDR को लेकर अपनी बात रखते हुए लाहिड़ी ने सवाल किया कि अगर 100 रुपये के लेनदेन पर 40 पैसे शुल्क देना पड़े, तो क्या इससे कोई कारोबार बंद हो जाएगा? उनके मुताबिक, बड़े मूल्य के लेनदेन पर लिया जाने वाला मामूली शुल्क डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में मदद कर सकता है. उनका जोर इस बात पर था कि किसी भी सर्विस की अपनी लागत होती है और उस लागत को हमेशा सरकार की ओर से सब्सिडी देकर पूरा करना व्यावहारिक नहीं है.