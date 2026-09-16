Add Zee Business As A Preferred Source
App

UPI पर चार्ज की असली वजह क्या? सरकार के जवाब के बाद NITI Aayog ने समझाया पूरा मामला

UPI पर शुल्क लगाए जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका असर क्या होगा और इस चार्ज की कितनी जरूरत है? देशभर में UPI शुल्क को लेकर चल रही बहस के बीच अब नीति आयोग की ओर से इन सवालों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:17 PM IST
UPI पर चार्ज की असली वजह क्या? सरकार के जवाब के बाद NITI Aayog ने समझाया पूरा मामला
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युवाओं को धामी ने दिया ‘तीन संकल्प’ का मंत्र, बोले-लक्ष्य बड़ा रखें, नशे से दूर रहें
2
3
4
5