UPI पर चार्ज की असली वजह क्या? सरकार के जवाब के बाद NITI Aayog ने समझाया पूरा मामला

Niti Aayog Vice Chairman Ashok Lahiri on UPI Charge : UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाए जाने को लेकर बहस तेज है. इसी बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने इस व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसा मॉडल जरूरी है. ये लगातार सरकारी सब्सिडी पर निर्भर न रहे.
MDR को लेकर अपनी बात रखते हुए लाहिड़ी ने सवाल किया कि अगर 100 रुपये के लेनदेन पर 40 पैसे शुल्क देना पड़े, तो क्या इससे कोई कारोबार बंद हो जाएगा? उनके मुताबिक, बड़े मूल्य के लेनदेन पर लिया जाने वाला मामूली शुल्क डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में मदद कर सकता है. उनका जोर इस बात पर था कि किसी भी सर्विस की अपनी लागत होती है और उस लागत को हमेशा सरकार की ओर से सब्सिडी देकर पूरा करना व्यावहारिक नहीं है.
Delhi: On Trade Watch Quarterly report, NITI Aayog Vice Chairman Ashok Kumar Lahiri says, "This business is like a medical report. After a pathological test, the doctors in NITI Aayog confirmed that everything is going well, but diversification is required. Where we… pic.twitter.com/zq7SWWUtww
— ANI (@ANI) September 16, 2026
लाहिड़ी ने कहा कि सरकार हर कारोबारी गतिविधि को हमेशा आर्थिक सहायता देती रहे, ऐसा संभव नहीं है. ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिनसे डिजिटल भुगतान से जुड़ा पूरा तंत्र लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बना रहे. उन्होंने ये भी कहा कि छोटी रकम के शुल्क को लेकर लोगों की आदत समय के साथ बन जाती है. इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने बैंक से चेकबुक लेने पर लगने वाले शुल्क का जिक्र किया और इसे सामान्य कारोबारी लागत का हिस्सा बताया.
UPI पर MDR लागू करने के प्रस्ताव को लेकर कारोबारी संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से विरोध भी सामने आया है. विपक्षी दलों ने इस फैसले को लेकर सरकार से सवाल किए हैं. वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से MDR को UPI सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने से जोड़ा गया है.