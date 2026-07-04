/Diesel Blending: E20 के बाद अगला कदम, डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी! नितिन गडकरी ने दी जानकारी

Nitin Gadkari on Diesel Blending : E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. लेकिन, इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बड़ा बयान दे दिया है. केंद्र सरकार अपने बायोफ्यूल कार्यक्रम के अगले चरण के तहत डीजल में 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की अनुमति देने की तैयारी कर रही है. ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी. सरकार का ये कदम आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
भारत की वैकल्पिक ईंधन रोडमैप पर बात करते हुए गडकरी ने बताया कि इथनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता. इसलिए इसे आइसोब्यूटेनॉल में बदलने पर काम किया जा रहा है. ये एक व्यावहारिक और प्रभावी विकल्प साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, इथनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता. इसलिए हम एथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'आइसोब्यूटेनॉल डीजल का विकल्प बन सकता है.'
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीजल में 15 प्रतिशत आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण को सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ परिवहन ईंधन की व्यापक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गडकरी ने ये भी बताया कि इस तकनीक के पायलट प्रोजेक्ट्स में अच्छे परिणाम मिले हैं. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है. उन्होंने कहा, 'हमने 100 प्रतिशत इथनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर दो जेनरेटर सेट सफलतापूर्वक चलाए हैं. इससे साबित होता है कि इन ईंधनों पर चलने वाले इंजन बनाए जा सकते हैं.
आइसोब्यूटेनॉल को एक नई पीढ़ी का बायोफ्यूल माना जाता है. इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व, डीजल इंजनों के साथ बेहतर अनुकूलता और पारंपरिक बायोफ्यूल्स की तुलना में कम उत्सर्जन होता है. नीति निर्माताओं का मानना है कि इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और देश में ही बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगा.
ये बयान ऐसे समय में आया है, जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में E20 इथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं का खंडन किया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस पहल से अब तक ₹1.9 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है. कार्बन उत्सर्जन घटा है और इथनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले फीडस्टॉक की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी ग्रोथ हुई है.