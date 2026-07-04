/Diesel Blending: E20 के बाद अगला कदम, डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी! नितिन गडकरी ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीजल में 15 प्रतिशत आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण को सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ परिवहन ईंधन की व्यापक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गडकरी ने ये भी बताया कि इस तकनीक के पायलट प्रोजेक्ट्स में अच्छे परिणाम मिले हैं. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है. उन्होंने कहा, 'हमने 100 प्रतिशत इथनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर दो जेनरेटर सेट सफलतापूर्वक चलाए हैं. इससे साबित होता है कि इन ईंधनों पर चलने वाले इंजन बनाए जा सकते हैं.