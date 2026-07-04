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Diesel Blending: E20 के बाद अगला कदम, डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी! नितिन गडकरी ने दी जानकारी

भारत की वैकल्पिक ईंधन रोडमैप पर बात करते हुए गडकरी ने बताया कि इथनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता. इसलिए इसे आइसोब्यूटेनॉल में बदलने पर काम किया जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:18 PM IST
Diesel Blending: E20 के बाद अगला कदम, डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी! नितिन गडकरी ने दी जानकारी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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